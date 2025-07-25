У дорожній аварії загинув народний депутат Ярослав Рущишин

Напередодні, коли в столиці попрощалися з командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максимом Казбановим, який загинув у ДТП, стало відомо про ще одну смертельну пригоду на дорозі, яка забрала життя народного депутата України з фракції «Голос» Ярослава Рущишина.

ВІДЕО ДНЯ

«Непоправна втрата — у ДТП трагічно загинув Ярослав Рущишин — почесний сенатор Українського католицького університету, один із засновників Бізнес-школи УКУ, великий приятель та меценат нашого університету, Людина честі, гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України. Висловлюємо щирі співчуття дружині Ярині, синові Гнатові та цілій родині і всім близьким, яких Ярослав мав так багато», — повідомили в UCuniversity.



Ярослав Рущишин — громадський діяч, меценат, підприємець. Співзасновник мистецького об'єднання «Дзиґа», засновник мережі швейних фабрик АТ «Троттола». Свого часу був одним із організаторів Революції на Граніті та студентського голодування на Майдані Незалежності, Помаранчевої революції та Революції гідності.

Видання galinfo.com.ua, посилаючись на свої джерела, пише, що дорожньо транспортна пригода трапилась напередодні близько десятої години вечора на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Політик, перебуваючи за кермом мотоциклу Harley-Davidson, не впорався з керування та зіткнувся із трактором, що їхав у попутному напрямку.

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

Від отриманих травм Ярослав Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.

Нагадаємо, що днями в Києві сталася смертельна ДТП — працівник прокуратури, перебуваючи за кермом автівки у нетверезому стані, збив на тротуарі жінку, яка згодом померла у лікарні.

Фото зі сторінки Ярослава Рущишина в соцмережах

РЕКЛАМА

380

Читайте нас у Facebook