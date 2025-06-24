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«На психіатра Мар’яні»: Тарас Тополя оголосив збір на лікаря для одіозної нардепки
Український співак та лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, квартиру якого було зруйновано внаслідок російського обстрілу, відмовився від пропозиції українців зібрати йому гроші на ремонт житла.
«Друзі, та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу є голос, рідні, друзі, тож впораємося», — написав у соціальній мережі Тополя.
Але після того, як нардепка Мар'яна Безугла у жорсткій формі звинуватила Тополю у тому, що його служба була «фейковою», а обстріл квартири назвала проявом «карми», співак все ж оголосив збір.
Але він запропонував провести збір на психіатра нардепці Мар'яні Безуглій.
«От що важливо, дійсно справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням. Ми ж люди, а не безумні узкі якісь. Тож я відкриваю банку «На психіатра Марʼяні», — написав Тополя.
Він уточнив, що ціль — зібрати 1 мільйон гривень.
«Долучайтеся, не будьте байдужими, проявіть чуйність і милосердя до людини, що пише закони у такі буремні часи, до людини, за яку свого часу проголосувала ціла Оболонь! Здається потрібен повноцінний курс, а то й декілька!» — закликав Тополя.
Музикант підкреслив, що у випадку, якщо Безугла відмовиться отримувати зібрані гроші, то кошти підуть на підтримку дітей загиблих воїнів 130 батальйону ТРО, в якому служив Тополя.
Втім, нардепка погодилась прийняти гроші, додавши, що передасть їх на закупку дронів-перехоплювачів.
Зазначимо, на десяту ранку вівторка, 24 червня, в «банці» було 207 тисяч грн з потрібного мільйону.
Як повідомляли «ФАКТИ», минула ніч теж була в Україні з обстрілами та вибухами. Атаку оголошували в столиці та низці регіонів. На Сумщині від удару російських дронів загинули троє людей, в тому числі 8-річний хлопчик.379
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