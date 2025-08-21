- 11:06 Від яких хвороб лікує виноград: цінні поради фахівців
Наймасштабніший комбінований удар по Україні за останні тижні: вибухи лунали від Львова до Запоріжжя
У ніч проти 21 серпня ворог здійснив чергову комбіновану атаку на Україну, використавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.
Так, знов зафіксовани удари загарбників по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.
«Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч — в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються», — зазначив він та уточнив, що пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та два приватні будинки. Наразі в області триває загроза ударів дронами-камікадзе.
А мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в обласному центрі, як і місяць тому, був приліт на вул. Олени Степанівни.
«Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці», — зазначив він та додав, що перевіряється інформація й про займання в інших місцях.
Керівник ОВА Максим Козицький додав, що, на жаль, не обійшлося без жертв: «За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві — травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків».
Пізніше Андрій Садовий уточнив, що один з постраждалих перебуває в операційній. Його стан важкий. У іншого постраждалого, стан якого оцінюють як середньої важкості, поранення грудної клітки та ноги.
Лунали вибухи і у Луцьку. Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що на місто летіли дрони-камікадзе та ракети: «Сьогодні наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БпЛА та ракети. Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає».
Лунала повітряна тривога у Сумах. Моніторингові канали повідомляли, що ворог вдарив по обласному центру «Цирконом». Наразі інформації від місцевої влади щодо наслідків атаки немає.
А в Дніпропетровській ОВА зазначили, що під час нічної атаки ППОзнешкодила 18 безпілотників і 2 ракети.
«У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура. Безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину. Крім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач. БпЛА противник поцілив по Синельниківському району — Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін. А у Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач», — розповів про наслідки атаки росіян очільник ОВА Сергій Лисак.
В столиці повітряну тривогу оголосили ще увечорі напередодні — в КМВА попереджали містян про ліквідацію загрози у небі над столицею і в околицях міста. Відбій дали лише ранком 21 серпня.
Нагадаємо, що днями росіяни запускали по Україні близько трьох сотен ударних БпЛА, а також крилаті та балістичні ракети.
Фото зі сторінки Андрія Садового
