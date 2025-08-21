Наймасштабніший комбінований удар по Україні за останні тижні: вибухи лунали від Львова до Запоріжжя

У ніч проти 21 серпня ворог здійснив чергову комбіновану атаку на Україну, використавши дрони-камікадзе та ракети різних типів.

Так, знов зафіксовани удари загарбників по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив про пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.

Росіяни двічі вдарили по місту ракетами. Фото ОВА

«Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч — в них вибиті вікна. Комунальні служби вже працюють на місцях атаки. Попередньо, минулося без постраждалих. Деталі уточнюються», — зазначив він та уточнив, що пошкоджень зазнали вісім багатоповерхівок та два приватні будинки. Наразі в області триває загроза ударів дронами-камікадзе.

А мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в обласному центрі, як і місяць тому, був приліт на вул. Олени Степанівни.

«Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці», — зазначив він та додав, що перевіряється інформація й про займання в інших місцях.

Керівник ОВА Максим Козицький додав, що, на жаль, не обійшлося без жертв: «За попередніми даними, внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві — травмовані. Пошкоджені десятки житлових будинків».

Пізніше Андрій Садовий уточнив, що один з постраждалих перебуває в операційній. Його стан важкий. У іншого постраждалого, стан якого оцінюють як середньої важкості, поранення грудної клітки та ноги.

Лунали вибухи і у Луцьку. Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що на місто летіли дрони-камікадзе та ракети: «Сьогодні наша громада вчергове пережила атаку ворога з застосуванням БпЛА та ракети. Слава Богу, станом на цю хвилину потерпілих та загиблих немає».

Лунала повітряна тривога у Сумах. Моніторингові канали повідомляли, що ворог вдарив по обласному центру «Цирконом». Наразі інформації від місцевої влади щодо наслідків атаки немає.

А в Дніпропетровській ОВА зазначили, що під час нічної атаки ППОзнешкодила 18 безпілотників і 2 ракети.

«У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура. Безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину. Крім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач. БпЛА противник поцілив по Синельниківському району — Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін. А у Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач», — розповів про наслідки атаки росіян очільник ОВА Сергій Лисак.

В столиці повітряну тривогу оголосили ще увечорі напередодні — в КМВА попереджали містян про ліквідацію загрози у небі над столицею і в околицях міста. Відбій дали лише ранком 21 серпня.

Нагадаємо, що днями росіяни запускали по Україні близько трьох сотен ударних БпЛА, а також крилаті та балістичні ракети.

