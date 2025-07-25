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Ворог атакував Україну ударними дронами та балістикою: постраждали Дніпропетровщина та Сумщина
У ніч проти 25 липня російські загарбники знов завдали по Україні ракетно-дронового удару.
За даними командування Повітряними силами ЗСУ, росіяни атакували 63-ма засобами повітряного нападу: 2-ма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області (рф) та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).
Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зокрема, на Дніпропетровщині, за інформацією очільника ОВА Сергія Лисака, протиповітряна оборона вночі ліквідувала 7 дронів-камікадзе. Але були й прильоти.
Так, у Синельниківському районі постраждав 69-річний чоловік, якого шпиталізували у стані середньої тяжкості. Горіли фермерське господарство, будівля, що не експлуатувалася, пошкоджено батоквартирний будинок, 3 гаражі, лінію електропередач. Пожежа на території підприємства виникала й у Павлограді.
«По Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони. Скинула боєприпас з БпЛА. Поцілила по райцентру та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж», — додав Сергій Лисак.
А в Сумах співробітники ДСНС ліквідовували наслідки ранкового удару росіян.
Так, пошкоджень зазнала адміністративна будівля, виникло загоряння. Рятувальники ліквідували всі осередки горіння.
Нагадаємо, що днями росіяни вдарили КАБами по житловий районах Сум — серед постраждалих були й діти.
Фото ДСНС94
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