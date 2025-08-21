Проти Міжнародного суду, який видав ордер на арешт путіна, запровадили санкції

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду (МКС), котрий раніше видав ордер на арешт путіна. Відповідне повідомлення оприлюднив Державний департамент США.

«Департамент вводить санкції до наступних осіб за безпосередню участь у будь-яких зусиллях МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи», — так пояснює своє рішення Держдеп.

Двоє суддів та два заступники прокурора Міжнародного кримінального суду потрапили під американські санкції. Один із суддів, йдеться у повідомленні, дозволив МКС розслідувати «діяльність американського персоналу в Афганістані». Троє потрапили під санкції через видачу ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Усе майно та частки у власності вищезазначених осіб блокуються.

На це рішення уже відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він подякував державному секретарю США Марко Рубіо за нього.

Як писали раніше «ФАКТИ», рішення Трампа, яке може означати фінансові та візові обмеження для всіх, хто допомагає розслідуванню МКС проти громадян США або їхніх союзників, було засуджено судом і 79 підписантами, які заявили, що воно може підірвати міжнародне право. Але москва привітала цей крок. За словами високопоставленого кремлівського чиновника, він назвав його «чудовою новиною» і заявив, що МКС «став занадто зарозумілим, і тепер Вашингтон поставив його на місце».

