Трамп менш як за місяць зробив путіну три великі подарунки: про що йдеться

Дональд Трамп, який днями поспілкувався з путіним, вирішив запровадити санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Це було позитивно сприйнято кремлем на тлі низки заходів нової американської адміністрації, які можуть зіграти на руку путіну. МКС видав ордер на арешт путіна, звинувативши його у воєнних злочинах, тому санкції адміністрації Трампа послаблюють тиск на російського президента. Кремлівські пропагандисти привітали риторику і рішення нової адміністрації США, пише Newsweek.

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Після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Білому домі Трамп підписав указ про введення санкцій проти МКС, звинувативши суд у «нелегітимних і безпідставних діях» проти США та Ізраїлю.

У травні 2024 року суд у Гаазі видав ордер на арешт Нетаньяху і тодішнього міністра оборони Йоава Галланта через війну в Газі. Рішення Трампа, яке може означати фінансові та візові обмеження для всіх, хто допомагає розслідуванню МКС проти громадян США або їхніх союзників, було засуджено судом і 79 підписантами, які заявили, що воно може підірвати міжнародне право. Але москва привітала цей крок. За словами високопоставленого кремлівського чиновника, він назвав його «чудовою новиною» і заявив, що МКС «став занадто зарозумілим, і тепер Вашингтон поставив його на місце».

Один неназваний російський дипломат сказав виданню, що цей крок Трампа був «подарунком москві».

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МКС видав ордер на арешт путіна і його уповноваженій з прав дитини Марії Львовій-Бєловій за незаконну депортацію українських дітей. Після видачі ордера путін не поїхав на саміт БРІКС 2023 року до Південної Африки, яка підписала Римський статут, що регулює діяльність суду.

Днями генеральний прокурор США Пем Бонді оприлюднила політичні меморандуми, які також можуть мати значний вплив на росію. В одному з них йдеться про розпуск оперативної групи KleptoCapture, створеної адміністрацією Байдена для накладення санкцій на олігархів, пов'язаних з кремлем, і конфіскації їхніх яхт. Бонді заявила, що політика, яка мала на меті витіснити росію зі світових ринків, тепер буде переорієнтована на боротьбу з картелями.

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Робоча група, як і раніше, буде розслідувати справи, але її робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції і, ймовірно, зменшиться націленість на російських діячів, повідомляє Reuters. Інша директива Бонді зупинить зусилля федеральних правоохоронних органів, спрямовані на боротьбу з таємними кампаніями впливу з боку росії та інших супротивників, таких як Китай, які намагаються посіяти хаос в американській політиці.

Водночас спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що адміністрація американського президента може посилити санкції проти москви, щоб покласти край війні, яку вона розв'язала. В інтерв'ю газеті The New York Post він сказав, що санкції проти росії не досягли того рівня, на якому вони могли б бути, і що є можливість їх посилити. Щодо заходів проти Міжнародного кримінального суду, неясно, коли США оголосять імена людей, які потрапили під санкції, і який ефект матиме міжнародний осуд на перебіг подій.

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Однак коментарі Келлога свідчать про те, що адміністрація Трампа все ще розглядає можливість запровадження подальших санкцій проти росії, щоб зрушити з мертвої точки війну в Україні.

Нагадаємо, МКС видав ордери на арешт не тільки путіна, а й його найближчих спільників — шойгу та герасимова.

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