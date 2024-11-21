Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єра і колишнього міністра оборони Ізраїлю

На фоні війни у Секторі Газа Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, а також екс-міністра оборони Йоава Галланта. Про це йдеться у повідомленні МКС.

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«Палата попереднього провадження МКС I відхиляє оскарження Держави Ізраїль щодо юрисдикції та видає ордери на арешт Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта», — повідомили в суді.

Так, ордери на арешт Нетаньяху та Галланта видано за злочини проти людяності та військові злочини. В суді знайшли підстави вважати, що Нетаньяху та Галлант несуть кримінальну відповідальність. Їм інкримінують напад на цивільне населення.

Як писали «ФАКТИ», Ізраїль може передати Україні захоплену ізраїльськими військовими російську зброю з Сектора Гази, Лівану та Західного берега річки Йордан.

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Нещодавно Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію нового лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара, якого також вважать головним натхненником атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Сінвар переховувався під землею в мережі тунелів.

Фото: Noam Rivkin Fanton

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