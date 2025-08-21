- 15:47 Як приготувати ідеальні сирники: шеф назвав три головні помилки
Заважав договір з Бредом Піттом: стало відомо, чому Анджеліна Джолі має намір виїхати з США
Нещодавно наймолодшому синові Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Ноксу та його сестрі-близнючці Вів'єн виповнилося 17 років, і їх мати стала ще на один рік ближче до реалізації своєї мрії — виїзду по постійне місце проживання за кордон.
Про це пише з посиланням на інсайдера People.
«Анджеліна ніколи не хотіла жити в Лос-Анджелесі на постійній основі. Вона не мала вибору через угоду про опіку з Бредом. Вона розглядає для переїзду кілька місць за кордоном і буде дуже щасливою, коли зможе покинути Лос-Анджелес», — повідомляє інсайдер.
У яку країну планує переїхати Джолі — наразі невідомо. В інтерв'ю The Hollywood Reporter минулого року актриса зізнавалася, що хоче якийсь час пожити в Камбоджі, де 2002 року вона усиновила старшого сина Меддокса. Саме це місце акторка вважає своїм домом.
«Коли у тебе велика сім'я, ти хочеш, щоб у них були усамітнення, спокій, безпека. У мене є будинок [у Лос-Анджелесі], де я виховую дітей, але це не зовсім те місце. Та людяність, яку я знайшла по всьому світу, відрізняється від того, з чим я виросла тут», — сказала вона в одному інтерв'ю.
Зазначимо, що Анджеліна Джолі та Бред Пітт були разом понад 10 років. У 2016 році, через два роки після весілля, актриса подала на розлучення, яке завершилося лише наприкінці 2024 року. У екс-подружжя шестеро дітей: прийомні — 24-річний Меддокс, 21-річний Пакс, 20-річна Захара, а також біологічні — 19-річна Шайло та 17-річні близнюки Нокс та Вів'єн. З двома старшими синами Пітт не спілкується.
За інформацією джерела, після розлучення з Бредом Піттом голлівудській зірці доводиться жити в Лос-Анджелесі «через угоду про опіку».
Але вже наступного року все зміниться: близнюкам екс-подружжя виповниться 18 років і Анджеліна (разом з ними та іншими дітьми) зможе виїхати зі США. Актриса вже почала готувати до продажу свій історичний особняк у Лос-Фелісі, який вона купила у 2017 році за 25 млн доларів для того, щоб діти могли жити «за п'ять хвилин» від будинку батьків.
Також нагадаємо, що зараз Бред Пітт зустрічається з 32-річною Інес де Рамон, а в Анджеліни Джолі, за чутками, роман із Джонні Деппом. Втім, наскільки це відповідає дійсності, ніхто не може стверджувати.
Фото: Samir Hussein/WireImag
