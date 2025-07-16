- 16.07 22:26 Купівля цих речей — дуже вигідна інвестиція в гардероб: напевно ви з цим погодитеся
- 16.07 22:02 Секрети кавового фінджана та лукумниці: любителям кави необхідно їх знати
- 16.07 21:44 «Обрали дурників — не чіпайте. Вони ж дурні»: Зоя Казанжи про те, чому влада воює з опозицією, а не з проблемами
- 16.07 21:32 Не їжте цього багато, якщо у вас діабет: рівень цукру в крові може значно підскочити
- 16.07 21:02 Жодної зірковості: донька Бена Аффлека вразила скромним вибором одягу
- 16.07 20:45 «В Японії посуд з метеликами популярний невипадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 16.07 20:33 Після поранення повернувся у стрій: ворожий дрон вбив батька двох дітей з Рівненщини
- 16.07 20:07 Картопляні пиріжки з білими грибами: приготуйте цю смакоту й порадуйте рідних
- 16.07 19:55 «Динамо» перед стартом у єврокубках програло клубу з Хорватії: відеоогляд матчу
- 16.07 19:54 Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня
- 16.07 19:42 Роблять 14 років: окупанти поспішають кинути проти України нову техніку, але поки що вона потрапляє лише в аварії та кримінальні справи
- 16.07 19:19 Знайшов родичів в Італії: популярний комік та військовий здивував мережу
Отримав водійське посвідчення і став ще більше схожим на Бреда Пітта: Анджеліну Джолі з сином сфотографували у Лос-Аджелісі
Поки голлівудська знаменитість Бред Пітт відвідує разом з, ймовірно, майбутньою дружиною Інес де Рамон світові прем'єри фільмів, в яких знімався сам, його колишня дружина Анджеліна Джолі займається більш «прозаїчними» речами.
Так, днями актрису зняли папараці на прогулянці у Лос-Анджелесі разом із сином Ноксом у день його народження. Видання backgrid_usa стверджує, що Анджеліна дала синові кілька уроків водіння в місті, а потім відвідала торговий центр Lazy Acres та магазин журналів.
Ноксу виовнилося 17 років, і він, мабуть, вже самостійний завдяки водійським правам, які нещодавно отримав. Юнак височів над мамою, проводячи з нею свій день народження. Його сфотографували за кермом позашляховика Toyota RAV4. Разом із мамою вони поїхали у бік свого будинку в Лос-Фелісі.
Як відомо, Нокс — єдиний біологічний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, які були разом 10 років і розлучилися у 2016 році. Він має сестру-близнючку Вів'єн та рідну старшу сестру Шайло, яку вважають дуже схожою на матір.
Шанувальники впевнені, що Нокс перейняв зовнішність знаменитого батька і стає все більше схожим на Пітта в молодості. Також у Нокса є брати Меддокс і Пакс та сестра Захара — прийомні діти Пітта та Джолі.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися лише наприкінці минулого року, але протягом останніх восьми років продовжують уникати один одного і позиватися до виноробні Château Miraval. Тепер у рамках судової справи Пітт вимагає надати йому доступ до особистих повідомлень колишньої дружини.
Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт зізнався, під чиїми жіночими чарами знаходився до одруження — і це зовсім не Анджеліна Джолі.
Фото backgrid_usa658
Читайте нас у Facebook
Рибам — «Сонце», Козерогам — «Король Кубків», а Овнам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 17 липня