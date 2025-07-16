Отримав водійське посвідчення і став ще більше схожим на Бреда Пітта: Анджеліну Джолі з сином сфотографували у Лос-Аджелісі

Поки голлівудська знаменитість Бред Пітт відвідує разом з, ймовірно, майбутньою дружиною Інес де Рамон світові прем'єри фільмів, в яких знімався сам, його колишня дружина Анджеліна Джолі займається більш «прозаїчними» речами.

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Так, днями актрису зняли папараці на прогулянці у Лос-Анджелесі разом із сином Ноксом у день його народження. Видання backgrid_usa стверджує, що Анджеліна дала синові кілька уроків водіння в місті, а потім відвідала торговий центр Lazy Acres та магазин журналів.

Ноксу виовнилося 17 років, і він, мабуть, вже самостійний завдяки водійським правам, які нещодавно отримав. Юнак височів над мамою, проводячи з нею свій день народження. Його сфотографували за кермом позашляховика Toyota RAV4. Разом із мамою вони поїхали у бік свого будинку в Лос-Фелісі.

Фото backgrid_usa

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Як відомо, Нокс — єдиний біологічний син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, які були разом 10 років і розлучилися у 2016 році. Він має сестру-близнючку Вів'єн та рідну старшу сестру Шайло, яку вважають дуже схожою на матір.

Шанувальники впевнені, що Нокс перейняв зовнішність знаменитого батька і стає все більше схожим на Пітта в молодості. Також у Нокса є брати Меддокс і Пакс та сестра Захара — прийомні діти Пітта та Джолі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися лише наприкінці минулого року, але протягом останніх восьми років продовжують уникати один одного і позиватися до виноробні Château Miraval. Тепер у рамках судової справи Пітт вимагає надати йому доступ до особистих повідомлень колишньої дружини.

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Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт зізнався, під чиїми жіночими чарами знаходився до одруження — і це зовсім не Анджеліна Джолі.

Фото backgrid_usa

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