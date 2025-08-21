- 15:47 Як приготувати ідеальні сирники: шеф назвав три головні помилки
Бреда Пітта помітили з «новим» обличчям і запідозрили у зловживанні ботоксом
Акторам досить часто доводиться змінювати зовнішність — через необхідність відповідати новій ролі чи через інші причини. Не став виключення з цього правила і народний улюбленець Бред Пітт.
Але іноді зірка, схоже, зловживає можливостями косметології без явних на те причин. Так, нещодавно актор повернувся до роботи над сиквелом фільму «Одного разу в Голлівуді» і потрапив до об'єктивів папараці на знімальному майданчику.
У мережі відзначили зміни в особі Пітта, з якого «зникли» всі зморшки, що може світдчити про зловживання ботоксом. «Чим ви знову накачали Бреда?! Все норм було!», — обговорюють в мережі зміни у зовнішності актора.
Очевидно, що на зйомках актора загримували, тому він виглядає інакше, але Пітта не раз підозрювали в тому, що він робив пластичні операції. Ще кілька років (і навіть місяців) тому його обличчя виглядало більш «живим» і з чітко вираженими віковими змінами.
Нагадаємо, що Бред Пітт три роки зустрічається з Інес де Рамон, яка молодша за нього на 29 років. На початку нульових актор п'ять років був одружений з Дженніфер Еністон, від якої пішов до Анджеліни Джолі. На ній Пітт одружився 2014 року, а через два роки актриса подала на розлучення. У пари шестеро дітей: прийомні — 24-річний Меддокс, 21-річний Пакс, 20-річна Захара, а також біологічні — 19-річна Шайло та 17-річні близнюки Нокс та Вів'єн. Днями стало відомо, що наступного року Джолі планує переїхати з Лос-Анджелеса, в якому живе через їхню угоду про опіку над дітьми.
Нагадаємо, раніше відомий режисер Квентін Тарантіно пояснив, чому не став знімати фільм, в якому грав Бред ПІтт — навіть незважаючи на його статус «улюбленця публіки».98
