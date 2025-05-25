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Папараці застали Бреда Пітта з новою зачіскою: шанувальники зірки шоковані

19:07 25 травня 2025
Бред Пітт, фото https://zwierciadlo.pl/

Голлівудський актор Бред Пітт відомий не тільки «звичкою одружуватись», але й тим, що зіграв багато ролей, для яких змінював образ. При цьому кожного разу при зміні іміджу актор ставав законодавцем трендів, пишуть ЗМІ


Зазвичай нові образи Бреда Пітта зустрічали позитивні реакції, але останнє перетворення стало винятком з цього правила

Напередодні папараці зняли зірку у центрі Лос-Анджелеса за кермом. Бред зробив ультракоротку стрижку — майже «під нуль». Таку ж зачіску Пітт носив наприкінці 90-х.

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А коли повернулась мода на довге волосся, зберігав його і майже не ходив до перукаря.

Нова зачіска не надто сподобалась шанувальниками, а деяких навіть шокувала. Але вони намагаються виправдати Пітта тим, що, новий образ потрібен для нової ролі.

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Водночас натяки на бороду у деяких викликали занепокоєння — адже Бредові явно не йде волосся на обличчі!

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилися нові фото старшої біологічної доньки актора. Шайло дуже схожа на свого зіркового батька.

Фото: BackGrid, WireImage

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