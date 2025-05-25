Папараці застали Бреда Пітта з новою зачіскою: шанувальники зірки шоковані

Голлівудський актор Бред Пітт відомий не тільки «звичкою одружуватись», але й тим, що зіграв багато ролей, для яких змінював образ. При цьому кожного разу при зміні іміджу актор ставав законодавцем трендів, пишуть ЗМІ

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Зазвичай нові образи Бреда Пітта зустрічали позитивні реакції, але останнє перетворення стало винятком з цього правила

Напередодні папараці зняли зірку у центрі Лос-Анджелеса за кермом. Бред зробив ультракоротку стрижку — майже «під нуль». Таку ж зачіску Пітт носив наприкінці 90-х.

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А коли повернулась мода на довге волосся, зберігав його і майже не ходив до перукаря.

Нова зачіска не надто сподобалась шанувальниками, а деяких навіть шокувала. Але вони намагаються виправдати Пітта тим, що, новий образ потрібен для нової ролі.

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Водночас натяки на бороду у деяких викликали занепокоєння — адже Бредові явно не йде волосся на обличчі!

Нагадаємо, нещодавно у мережі з’явилися нові фото старшої біологічної доньки актора. Шайло дуже схожа на свого зіркового батька.

Фото: BackGrid, WireImage

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