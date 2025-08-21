- 15:47 Як приготувати ідеальні сирники: шеф назвав три головні помилки
- 15:37 Родина нової заступниці міністра юстиції Галущенка купувала нерухомість у росіян під час війни, — ЗМІ
- 15:24 «путін — людожер, якому потрібно продовжувати їсти, щоб вижити»: Макрон розкритикував кремль
- 15:04 Як прогнати кротів з городу: найефективніші способи боротьби
- 14:50 Бреда Пітта помітили з «новим» обличчям і запідозрили у зловживанні ботоксом
- 14:30 Розтрата бюджетних коштів, земельний дерибан та службова недбалість: 19 підозр чиновникам Вінницької області
- 14:23 Єдиний спосіб: Пекін прокоментував переговори між Україною та США щодо завершення війни
- 14:06 Соковитий м’ясний пиріг без тіста: рецепт який захочеться готувати щодня
- 13:45 Заважав договір з Бредом Піттом: стало відомо, чому Анджеліна Джолі має намір виїхати з США
- 13:41 «Укрнафті» загрожує банкрутство через дії менеджменту Корецького, — Михайло Шнайдер
- 13:21 Тариф на воду може зрости майже в 7 разів: коли й чому це станеться
- 13:04 ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА
Як прогнати кротів з городу: найефективніші способи боротьби
Кроти, які заводяться на дачних ділянках завдають чимало шкоди городині, квітам та іншим рослинам, підриваючи корені. З іншого боку, ці звірятка приносять й користь — вони харчуються личинками хрущів, дротяниками та іншими шкідниками, які живуть в грунті. Є кілька методів, аби позбутися небажаного сусідства, серед яких, зокрема, досвідчені городника називають застосування берзового дьогтю.
А «ТСН» наводить ще кілька гуманних способів, аби вижити з ділянки крота, зокрема, використання настою часнику та скипидару з їхніми різкими запахами. Кроти, які мають гарних нюх, можуть піти з ділянки у пошуку не таких «ароматних» місць для полювання.
Засіб готується просто: подрібнити п'ять головок часнику та залити 250 мл аптечного скипидару. Суміш розводять у п'яти літрах води та обробляють нею проблемні місця на городі за допомогою розпилювача. Особливо ретельно рекомендують обробляти самі кротовини. Обробку можна періодично повторювати, особливо після дощів або поливу рослин чи газону.
Також кротам не подобається різкий запах деяких рослин, наприклад, цибулі, чорнобривців, молочая, бобів та нарцисів, які рекомендують висаджувать або в місцях активності кротів, або по периметру ділянки.
Ще один «домашній метрод» — розміщення на палках бляшанок, які під дією вітра створюють шум та нервують кротів, які окрім відмінного нюху мають ще й чутливий слух та відчувають вібрацію ґрунту.
Є серед рекомендацій й застосування води для заливу нір. Кажуть, що кроти зазвичай залишають затоплені нори. Втім, їм нічого не заважає нарити собі нові «хороми» поруч. Отже, до цієї поради варто відноситися з обережністю.
Надійним засобом захисту вважається використання антикротової сітки, яку використовують під час створення газонів, квітників чи грядок. Цю дрібносітчасту металеву сітку укладають під шаром ґрунту — вона створює фізичний запобіжник для кротів.
Ще однією проблемою на дачі, де зазвичай господарі з'являються лише у сезон, можуть стати миші в будинку. Про те, як можна їх позбутися, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay34
Читайте нас у Facebook