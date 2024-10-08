Досвідчені садівники розповіли, як боротися з кротами та мишами на дачі, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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«Жодної миші, жодного крота на Вашій дачі більше не буде. Якщо Ви ще не користуєтеся березовим дьогтем на своїй ділянці, тоді після прочитання даної публікації Ви точно його придбаєте. Це натуральна темна і масляниста рідина, отримана з березової кори, яка має дуже різкий запах», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

1. Дьоготь, тирса та вода

Хочете прогнати зі своїх кущів усіх паразитів? Тоді восени змочіть звичайну тирсу в цьому засобі і розкидайте її під усіма кущами. Жодного шкідника Ви більше не побачите! Вони всі перейдуть до сусідів. І 100% не буде мишей. Це прямий їхній страх. Також трохи дьогтю можна розвести у воді обприскати восени всі кущі та дерева. Частина паразитів також відступить.

2. Обрізання дерев

Дуже добре після обрізки дерев восени змастити місця зрізів саме березовим дьогтем. Він дуже добре знезаразить Ваші рослини, краще за будь-які антисептики.

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3. Осіння боротьба з кротами

Найкраще за допомогою дьогтю проганяти кротів пізньої осені. Закопайте по всьому городу порожні 1−1,5 л. пляшки, щоб із ґрунту стирчали шийки. У пляшках заздалегідь зробіть отвори. І потім залийте в них вище наведений розчин з дьогтю. Жодного крота наступного року у Вас на дачі не буде.

Для боротьби з кротами потрібно приготувати розчин з березового дьогтю, розвівши 6 ст. л. дьогтю в 10 літрах води. А для боротьби з мишами потрібно змішати березовий дьоготь із водою у співвідношенні 1:10, пише ТСН.

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Щоб вигнати мишей, обприскуйте територію ділянки, чагарники, дерева. Для цього використовуйте пульверизатор або іншу апаратуру для обприскування території, де є активність мишей. Миші, відчувши запах березового дьогтю, втечуть із вашої ділянки. Ще один варіант — це в місцях скупчення мишей розкласти просочені березовим дьогтем ганчірки або шматочки губки. Для більшої ефективності таку обробку можна іноді повторювати.

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно використовувати дьоготь для захисту рослин від колорадського жука, а також цибулинної та капустяної мух.

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