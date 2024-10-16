Як позбутися мишей у будинку: дієві способи

Якщо ви помітили, що у вашому будинку оселилися гризуни, не ігноруйте проблему. Миші можуть завдати великої шкоди: вони перегризають кабелі, роблять дірки у штукатурці, можуть заразити людину гістоплазмозом. Якщо ви хочете позбутися цього дрібного шкідника, варто скористатися гуманними засобами, пише dziendobryogrod.pl.

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Найчастіше миші пробираються в оселі восени й взимку, коли на вулиці холодно. Вони потрапляють всередину через відкриті двері та щілини. Найбільше потерпають від мишей ті, хто живе поблизу лісів, полів і галявин, адже це природні місця проживання цих гризунів. З настанням холодів вони залишають свої схованки і шукають місце для зимівлі. Теплі, наповнені їжею будинки здаються їм багатим джерелом і найкращим укриттям від морозів.

Миші не переносять запаху дикої м'яти, ромашки, коров'яку, лаванди, свіжого листя помідорів. Тому на кухні, в коморі, підвалі або на горищі — там, де часто живуть гризуни, — варто вирощувати ці рослини або розставляти запашні пакетики з сухими травами й лавандою.

Лак для волосся — використовуйте його в місцях, де можуть ховатися миші.

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Електричний відлякувач — видає звуки, які не чує людина, але вони дуже неприємні для цих шкідників.

Алюмінієва фольга — мишам не подобається її колір і шарудіння.

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Кішка — цей природний ворог гризунів повинен не тільки відлякати їх, але й відбити бажання заходити в будинок.

Також мишей дратує запах спанієлів і тер'єрів — такі собаки теж можуть відлякувати шкідників.

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Мишоловка — ефективний ґаджет в боротьбі з гризунами.

Буває так, що мишача навала відразу спонукає господарів до радикальних кроків, тобто до застосування отрути для гризунів. З використанням таких препаратів потрібно бути дуже обережним, і навіть рекомендується вийти з дому хоча б на добу після застосування. Адже отрута — це токсин, який не тільки вбиває мишей, але також може бути небезпечним, особливо для домашніх тварин і дітей. Тому спочатку варто полювати на гризунів, використовуючи пастки — саморобні або професійні, дуже ефективні конструкції.

Найпростішу мишоловку можна зробити з картонного рулону від туалетного паперу. Покладіть його на стіл так, щоб більша частина була на його поверхні. Покладіть приманку — шматок м'яса (шинку, ковбасу) — скраю рулону, який виступає за стільницю. Поставте глибоку ємність (наприклад, відро) прямо біля столу, під пасткою. Коли в «тунель» зайде миша, приваблена запахом частування, ролик впаде зі столу. Миша впаде прямо у відро, тоді ви зможете просто винести її з дому.

Якщо ви не хочете мати мишей:

не залишайте двері прочиненими, це стосується входу в будинок і виходу на терасу;

стежте, щоб не залишати залишки їжі на кухонних стільницях або столах і регулярно прибирайте з них крихти;

уважно подивіться на свій будинок — зашпаклюйте всі діри та щілини, які можуть бути ідеальним маршрутом для гризунів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про засіб, який можна використовувати восени на дачній ділянці, щоб позбутись кротів і мишей назавжди.

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