Популярний ранковий напій українців подорожчає на 20%: до чого тут Бразилія

16:22 22 серпня 2025
Каву вранці можна пити не тільки з метою сніданку, а й як спосіб спалити зайвий жир, проте цей напій може стати українцям менш доступним, ніж зараз. Причина тому — заморозки у Бразилії та зростання цін на каву з цієї країни.

Про це повідомляє сайт Bloomberg, за даними якого заморозки вже спричинили зростання цін на каву сорту «арабіка» на біржі в Нью-Йорку на 3,3%. Загалом же, експерти говорять про неминуче падіння врожаю популярного напою.

Так, згідно з прогнозами Coffee Trading Academy, врожай кави (арабіка та робуста) в сезоні 2025−2026 років становитиме близько 63,9 млн мішків по 60 кг — це на 2,1% менше, ніж минулого року. На ситуацію впливають і геополітичні фактори — США, будучи одним з найбільших споживачів бразильської кави, нещодавно запровадили 50% мита на імпорт, що неминуче веде до зростання цін на товар.

Україна є імпортером кави і хоча й не займає серед покупців особливо велике місце, але також відчує на собі подорожчання. Так, за даними порталу «Мінфін» ціна 210 грамів Nescafé Gold в українських магазинах зросла з 390 гривень у січні до 550 гривень у серпні, і подорожчання явно продовжиться.

Так, як писали «ФАКТИ», крім Бразилії, врожай кави знизиться через рясні дощі у В'єтнамі. У результаті все це призведе до подорожчання напою на 20% або приблизно на 100 гривень для упаковки в 210 грамів Nescafé Gold.

