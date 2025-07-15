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Гроші

В Україні до кінця року на 20% може подорожчати популярний напій: у чому причина

14:31 15 липня 2025
Чашка кави

Слідом за цукром українців може очікувати зростання роздрібних цін на каву, без якої багато хто не уявляє собі початок дня. За прогнозами експертів, подорожчання може становити до 20%.

Як повідомляє сайт Open4business.com.ua, посуха в Бразилії та аномальні дощі у В'єтнамі, найбільших країнах-виробниках кави, серйозно знизять урожай. Наслідком цього стане подорожчання ціни кави нового врожаю приблизно на 40% у 2025-му році.

Так, у 2024 році вартість арабіки зросла на 69%, досягнувши рекордних рівнів і перевищивши 4,30 долара за фунт (453,5 грама) на біржі ICE на початку 2025 року. При цьому посуха в Бразилії призвела до зниження врожаю на 10−11%, що викликало дефіцит, а у В'єтнамі урожай скоротився на 10−20% через посухи та сильні дощі.

Наслідком цих втрат може стати зростання роздрібних цін на каву на 10−20%, що призведе до подорожчання кави і в кафе, і в роздрібній продажі. А це, своєю чергою, посилить інфляційний тиск, так як зростання цін на каву доповнює зростання вартості інших продуктів харчування.

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Наразі 100 грамів кави у зернах у Києві можна купити в середньому за 80 гривень, а після подорожчання ціна може становити 96 гривень. Для меленої кави цей показник становить 250 і 300 гривень відповідно для упаковки в 250 грамів.

В цілому, за даними FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН), у 2023 році світове виробництво кави становило близько 11 млн тонн або 177 млн мішків на рік. Споживання України становить близько 1,2 млн мішків щорічно.

Зауважимо, що слідом за цукром та кавою в Україні очікується і зростання цін на вершкове масло, яке можна намазати на булочку до чашечки кави.

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