Додайте це до ранкової кави: як посилити спалювання жиру

Кава — це напій, який супроводжує нас століттями. Вона бадьорить, дає енергію та… допомагає схуднути?! Правильно приготована кава може допомогти спалювати жир і прискорювати метаболізм. Головне — що ви до нього додаєте, а що пропускаєте. Є ідеальний рецепт кави для схуднення, який допоможе вам позбутися зайвих кілограмів, пише Кobieta.

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Одна з головних причин, чому кава може допомогти схуднути — це кофеїн, який вона містить. Він природно стимулює нервову систему, підвищує рівень енергії та прискорює метаболізм. Дослідження показують, що кофеїн може збільшити швидкість метаболізму на 3−11%, що змушує ваш організм швидше спалювати калорії, навіть у стані спокою. Властивості кави для схуднення полягають також у тому, що вона діє як термоген — прискорює процес спалювання жиру, збільшуючи вироблення тепла в організмі. Це призводить до використання більшої кількості енергії, що сприяє зменшенню жирових відкладень в організмі. Більше того, вживання кави пригнічує апетит, що, природно, змушує нас їсти менше. Чашка цього напою перед їжею може зменшити відчуття голоду та допомогти контролювати порції.

Не вся кава принесе однакову користь у контексті схуднення.

Найефективніший варіант — чорна кава, без будь-яких добавок, таких як молоко, цукор, ароматизовані сиропи чи вершки. Ці добавки можуть забезпечувати непотрібні калорії, які зводять нанівець користь від вживання кави.

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Якщо ви хочете ще кращих результатів у схудненні, варто додавати до кави інгредієнти, що підтримують метаболізм. Одними з популярних добавок є кокосова олія або топлене масло (гхі), які є джерелом корисних жирів. Ці жири швидко перетворюються на енергію, що може ще більше збільшити швидкість спалювання калорій.

Ще однією ефективною добавкою є кориця, яка допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та покращує чутливість до інсуліну. Крім того, кориця має термогенний ефект, який допомагає спалювати жир.

Кава з кайенським перцем також прискорить ваш метаболізм. Капсаїцин, речовина, що відповідає за гострий смак перцю, підвищує термогенез і, отже, посилює спалювання калорій.

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Хоча багато людей не уявляють собі ранкову каву без молока, воно, на жаль, може гальмувати процес схуднення. Молоко, особливо незбиране, містить цукри (лактозу) та жири, які підвищують калорійність напою. Навіть невелика кількість молока може забезпечити додаткові калорії, які протидіють жироспалювальному ефекту кофеїну. Більше того, молоко може уповільнювати засвоєння деяких компонентів кави, включаючи поліфеноли, які мають антиоксидантні властивості та підтримують метаболізм. Для людей, які хочуть схуднути, найкращим рішенням є відмова від молока на користь чорної кави або вибір рослинних напоїв, таких як мигдалеве або вівсяне молоко, які мають менше калорій і не навантажують травну систему.

Нагадаємо, як приготувати ідеальну чашку кави.

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