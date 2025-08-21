- 14:50 Бреда Пітта помітили з «новим» обличчям і запідозрили у зловживанні ботоксом
- 14:30 Розтрата бюджетних коштів, земельний дерибан та службова недбалість: 19 підозр чиновникам Вінницької області
- 14:23 Єдиний спосіб: Пекін прокоментував переговори між Україною та США щодо завершення війни
- 14:06 Соковитий м’ясний пиріг без тіста: рецепт який захочеться готувати щодня
- 13:45 Заважав договір з Бредом Піттом: стало відомо, чому Анджеліна Джолі має намір виїхати з США
- 13:41 «Укрнафті» загрожує банкрутство через дії менеджменту Корецького, — Михайло Шнайдер
- 13:21 Тариф на воду може зрости майже в 7 разів: коли й чому це станеться
- 13:04 ЗСУ знищили ключовий нафтопереробний завод рф та склади БпЛА
- 12:44 Вибори під час війни: Зеленський дав несподівану відповідь
- 12:22 Який шоколад подобається більшості українців: молода мама відкрила крамничку бельгійського шоколаду, який виготовляє власноруч
- 12:19 Лагун і Коломойський мають схожі історії, але ексвласник «Дельта Банку» досі не сидить, — ЗМІ
- 12:02 Ніч терору і жодного натяку на мир: Зеленський відреагував на найпотужніший удар ворога
Розтрата бюджетних коштів, земельний дерибан та службова недбалість: 19 підозр чиновникам Вінницької області
Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, органи прокуратури в Вінницькій області оголосили 19 підозр місцевим чиновникам та службовцям. Загальна сума збитків держави внаслідок злочинної діяльності склала 37 млн грн.
«Розтрата і привласнення бюджетних коштів, махінації з майном, земельний дерибан та службова недбалість», — розповів про корупційні оборудки Руслан Кравченко.
Зокрема, підозри отримали:
— ексголова Микулинецької сільради — зловживання службовим становищем і підробка документів про виділення 29 га сільгоспземель;
— колишній начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області — розтрата бюджетних коштів при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту. Мільйонні збитки і неякісний спецодяг;
— держреєстратор виконкому Чечельницької селищної ради — незаконно зареєстрував право власності на частки будівель та споруд Вінницького навчального курсового комбінату аграрної освіти;
— держреєстратор Томашпільської РДА — незаконна реєстрація права власності на земельні ділянки сільгосппризначення;
— посадовець управління комвласності Калинівської міськради, підрядник та технагляд — привласнили кошти під час капремонту дороги;
— начальник управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міськради — нараховували зарплату «мертвим душам», а гроші забирали собі;
— два підрядники — замість будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами;
— колишній майстер лісу ДП «Гайсинський лісгосп» — службова недбалість, що призвела до незаконної вирубки лісу.
Раніше генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття на Волині кримінальних схем, організованих нечистими на руку чиновниками та підрядниками.18
