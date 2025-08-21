Розтрата бюджетних коштів, земельний дерибан та службова недбалість: 19 підозр чиновникам Вінницької області

Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, органи прокуратури в Вінницькій області оголосили 19 підозр місцевим чиновникам та службовцям. Загальна сума збитків держави внаслідок злочинної діяльності склала 37 млн грн.

«Розтрата і привласнення бюджетних коштів, махінації з майном, земельний дерибан та службова недбалість», — розповів про корупційні оборудки Руслан Кравченко.

Зокрема, підозри отримали:

— ексголова Микулинецької сільради — зловживання службовим становищем і підробка документів про виділення 29 га сільгоспземель;

— колишній начальник ГУ ДСНС України у Вінницькій області — розтрата бюджетних коштів при закупівлі 790 комплектів РХБ-захисту. Мільйонні збитки і неякісний спецодяг;

— держреєстратор виконкому Чечельницької селищної ради — незаконно зареєстрував право власності на частки будівель та споруд Вінницького навчального курсового комбінату аграрної освіти;

— держреєстратор Томашпільської РДА — незаконна реєстрація права власності на земельні ділянки сільгосппризначення;

— посадовець управління комвласності Калинівської міськради, підрядник та технагляд — привласнили кошти під час капремонту дороги;

— начальник управління праці та соцзахисту населення та начальник відділу бухобліку Жмеринської міськради — нараховували зарплату «мертвим душам», а гроші забирали собі;

— два підрядники — замість будівельних робіт заволоділи бюджетними коштами;

— колишній майстер лісу ДП «Гайсинський лісгосп» — службова недбалість, що призвела до незаконної вирубки лісу.

Раніше генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття на Волині кримінальних схем, організованих нечистими на руку чиновниками та підрядниками.

