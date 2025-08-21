- 17:46 Левам — «Диявол» та спокуси, Дівам — «Самітник» та пошук відповідей: таро-прогноз на 22 серпня
- 17:24 Справа у зневазі: недовіра до Меган Маркл гальмує примирення з принцом Гаррі
- 17:07 П’ять ефективних способів зберегти квасолю без жуків: поради від експертів
- 16:52 Влада забрала у киян 8 млрд, призначених для ЗСУ, спрямувавши їх на премії чиновникам, — екснардеп
- 16:46 Новий розділ життя: онук Алли Пугачової прокоментував розлучення з Оленою Красновою
- 16:44 Фонд Андрія Матюхи об’єднав зусилля з Укренерго задля безпеки ремонтників
- 16:23 «Судний день» став ближчим? На передовій помітили техніку, створену для ядерного Апокаліпсиса, вже вдруге
- 16:06 «Допомога тисячам українців»: Кабмін розширив список безкоштовних ліків
- 16:05 Де сьогодні дивитися онлайн «Шахтар» — «Серветт»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 15:47 Як приготувати ідеальні сирники: шеф назвав три головні помилки
- 15:37 Родина нової заступниці міністра юстиції Галущенка купувала нерухомість у росіян під час війни, — ЗМІ
- 15:24 «путін — людожер, якому потрібно продовжувати їсти, щоб вижити»: Макрон розкритикував кремль
Нардепи від «Слуги народу» разом із групою Столара обікрали Київ та ЗСУ на 8 мільярдів гривень. Ці гроші мали піти на укріплення, ППО, тероборону та іншу на підтримку військових. Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп 8 скликання Борислав Береза.
«Депутати ВР обікрали Київ та ЗСУ на 8 млрд! Нардепи з формальної монобільшості „Слуг народу“, разом із групою одіозного Столара, та тими, хто давно сидить в ОП на гачку кримінальних справ, проголосували за законопроєкт № 13439−3. Вони забрали у Києва 8 мільярдів гривень, призначених для ЗСУ. Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових. Від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих. Депутати все це обікрали. Обікрали армію, обікрали людей, обікрали Київ», — наголосив екснардеп.
За його словами, тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду, а з нього — на підвищення зарплат чиновників, виплати прокурорам та суддям, люксові авто та відрядження, а також опиняться у кишенях корупціонерів.
«Тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду. А з резервного фонду вони чарівним чином перетворяться на підвіщені зарплати чиновникам та премії топам „Укрзалізниці“, які заробляють на місяць більше 4 млн. На відрядження та люксові авто. На виплати прокурорам з псевдо-інвалідністю. На утримання суддів, які керуються по телефону, та інших „державників“. А також можуть потрапити в кишені чергових корупціонерів через схеми, за які вони згодом отримують підозри в корупції», — заявив Борислав Береза.
Крім того, у себе в телеграм-каналі він опублікував список народних депутатів, які проголосували за вилучення у Києва 8 млрд грн.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників. «У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим», — наголосив Віталій Кличко.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», за словами Борислава Берези, військові не отримають гроші, які влада хоче забрати у Києва.60
