Нардепи від «Слуги народу» разом із групою Столара обікрали Київ та ЗСУ на 8 мільярдів гривень. Ці гроші мали піти на укріплення, ППО, тероборону та іншу на підтримку військових. Про це написав у своєму телеграм-каналі нардеп 8 скликання Борислав Береза.

«Депутати ВР обікрали Київ та ЗСУ на 8 млрд! Нардепи з формальної монобільшості „Слуг народу“, разом із групою одіозного Столара, та тими, хто давно сидить в ОП на гачку кримінальних справ, проголосували за законопроєкт № 13439−3. Вони забрали у Києва 8 мільярдів гривень, призначених для ЗСУ. Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових. Від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих. Депутати все це обікрали. Обікрали армію, обікрали людей, обікрали Київ», — наголосив екснардеп.

За його словами, тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду, а з нього — на підвищення зарплат чиновників, виплати прокурорам та суддям, люксові авто та відрядження, а також опиняться у кишенях корупціонерів.

«Тепер ці гроші підуть у резервний фонд уряду. А з резервного фонду вони чарівним чином перетворяться на підвіщені зарплати чиновникам та премії топам „Укрзалізниці“, які заробляють на місяць більше 4 млн. На відрядження та люксові авто. На виплати прокурорам з псевдо-інвалідністю. На утримання суддів, які керуються по телефону, та інших „державників“. А також можуть потрапити в кишені чергових корупціонерів через схеми, за які вони згодом отримують підозри в корупції», — заявив Борислав Береза.

Крім того, у себе в телеграм-каналі він опублікував список народних депутатів, які проголосували за вилучення у Києва 8 млрд грн.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що тільки минулого року столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби захисників. «У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим», — наголосив Віталій Кличко.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», за словами Борислава Берези, військові не отримають гроші, які влада хоче забрати у Києва.

