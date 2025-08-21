П’ять ефективних способів зберегти квасолю без жуків: поради від експертів

- 19:40 Окупанти форсували Сіверський Донець: чи зросла загроза Харкову і Слов’янську?
Часто, при зберіганні, в квасолі з'являються темно-сірі жучки — це зернівка. Вони роблять помітні отвори в бобах і можуть повністю зіпсувати продукт, пише Agro-Market.
Чому в квасолі з'являються жучки
Насправді, личинки шкідників потрапляють у боби ще під час дозрівання на городі, коли самка зернівки відкладає яйця на стручки. Активний розвиток личинок починається при температурі +10−12°C, і вони перетворюються на жучків приблизно за 35 днів.
Окрім зернівки, посіви квасолі можуть пошкодити й інші шкідники:
• Щетинистий довгоносик: вражає коріння та стебла, особливо в дощову погоду. Для профілактики рекомендується осіння та весняна перекопка ґрунту.
• Білокрилка: схожа на моль, харчується молодим листям і завдає шкоди посівам, особливо в теплицях, з приходом тепла.
• Паросткова муха та попелиця.
Методи боротьби та профілактики
1. Для захисту врожаю від шкідників використовують інсектициди. Профілактичну обробку проводять один раз — перед цвітінням. У разі ураження рослин, обробку повторюють через 10 днів.
2. Крім того, для запобігання поширенню шкідників при зберіганні, слід підтримувати оптимальну вологість і температуру, а також прогрівати зібрану квасолю.
3. Щоб знизити ймовірність ураження квасолі шкідниками, дотримуйтеся заходів профілактики: в період вегетації прибирають з ділянки бур'яни; виконують посадку, як тільки грунт прогріється до +10 градусів; при внесенні гною, закладають його якомога глибше, аби не залишати на поверхні грунту; використовують якісний посадковий матеріал.
4. Якщо планується посадка насіння зібраного зі свого городу, його необхідно правильно обробити і зберігати: після збору добре просушують боби, розклавши їх в один шар на папері або тканині; потім відправляють посівний матеріал на кілька днів в морозильну камеру; до моменту посадки зберігають квасолю в холодильнику. Перед посадкою треба помістити квасолю в ємність з водою. Уражені зерна спливуть на поверхню, їх відбраковують.
5. Також треба виконати очистку місця зберігання фасолі. Якщо це була кухонна шафка, доведеться виконати генеральне прибирання: вимити всі поверхні водою з оцтом; перевірити всі крупи на наявність шкідників, якщо є можливість, зберігати запаси в скляних або пластикових банках.
Раніше «ФАКТИ» писали, коли і як копати картоплю, щоб не втратити половину врожаю.
Фото: Agro-Market66
