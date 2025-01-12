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Квасоля, тушкована з цибулею: дієтичне, смачне та швидке частування, від якого в захват прийдуть навіть не фанати бобових

14:44 12 січня 2025
Рецептом дієтичної тушкованої квасолі поділилася Світлана Левицька. Фото&nbsp;— скріншот

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше розповідала про давній український рецепт святкової каші, яку називають авдіївською чи «гоноровою», поділилася рецептом тушкованої фасолі, назвавши цю страву дієтичною, простою та смачною.

«Зазвичай цибулі по вазі я беру рівно стільки ж, скільки вийшло квасолі у відвареному вигляді», — пояснює Світлана Левицька на своїй сторінці у соцмережі і розпвідає, що ще потрібно для приготування страви.

Інгредієнти:

  • Квасоля — 500 г;
  • Цибуля — 500 г;
  • Часник — 5 зубчиків;
  • Паприка — 1 ст.л.;
  • Зіра — 0.5 ч.л.;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Олія — для обсмажування;
  • Рублена петрушка.

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Приготування:

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  • Квасолю зварити. За бажанням, її можна замочити на ніч, а потім вже відварювати.
  • Цибулю нарізати напівкільцями та тушкувати до розмʼякшення. Додати часник, прогріти, додати спеції та знов прогріти хвилину.
  • Додати на пательню квасолю, перемішати та тушкувати три хвилини.
  • Додати зелень на подавати на стіл.

«Рекомендую спробувати навіть якщо ви не фанат квасолі — у такому співвідношенні виходить дуже соковито», — додала Світлана Левицька.

Раніше кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом курячого супу із квасолею, який вона радить подавати із зеленню та грінками.

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Фото — скріншот

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