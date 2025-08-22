Долар за 42 грн, а євро — за 50: чи досягнуть курси цього рівня до кінця літа

До Дня Незалежності України експерти прогнозують курс долара менше за 42 гривні. І, найімовірніше, таким самим він залишиться до кінця літа. Тобто загальна картина буде стабільною, а коливання мінімальними.

Такий прогноз «ФАКТАМ» дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, кінець літа, ймовірно, мине для валютного ринку без різких змін.

Що ж до курсу долара, то він і надалі визначатиметься двома ключовими факторами. Перший — політика Нацбанку та режим керованої гнучкості дозволяє регулятору швидко реагувати на будь-які перекоси попиту та пропозиції, вчасно втручаючись у ситуацію. Другий — макроекономічні умови, зокрема, зниження інфляції. Нижчі споживчі ціни надають гривні стійкості та зменшують інтерес населення та бізнесу до активного придбання валюти.

Євро, як і раніше, перебуває під впливом світових котирувань пари долар/євро та динаміки гривня/долар. Можливі коливання будуть обмежені — серйозні зрушення у співвідношенні цих валют поки що не прогнозуються. Попри міжнародну нестабільність, долар та євро збережуть позиції ключових світових валют, що підтримуватиме відносний спокій на українському ринку.

Отже, вхід в осінь обіцяє бути плавним і без курсових сенсацій. Долар більш передбачуваний, ніж євро, але обидві валюти навряд чи зазнають різких змін у вартості найближчим часом.

«Слід пам'ятати, що ринок завжди живий та поточні зміни можливі. Однак у стратегічному сенсі вони не матимуть значного впливу на тенденції. Долар, за наявних умов, залишатиметься в діапазоні 41,4−41,8 грн, а євро — між 48 і 49 грн», — резюмував Тарас Лєсовий.

Таким чином, восени курс долара навряд чи досягне 42 гривень, однак до кінця року, як повідомляли «ФАКТИ», девальвація національної валюти може посилитися до 43 гривень за долар.

