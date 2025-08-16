- 18:32 Кидається захищати Меган, бо «люди так погано до неї ставляться»: експерти розкритикували Гаррі
Чи перевищить долар позначку в 42 грн, а євро — 49 грн: яким буде курс валют до Дня Незалежності
Протягом серпня курсу валют в Україні прогнозували стабільність, і в цілому це виявлялося виправданим. Схожою буде ситуація і до Дня Незалежності України, і до кінця літа.
Про це повідомляє директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, в останні дні серпня курс долара та євро залишатиметься більш менш стабільним. Так, долар демонструє меншу волатильність, і основні коливання, швидше за все, не перевищуватимуть межі 42 гривні за долар.
До цього, за словами експерта, привела низка таких чинників:
- режим «керованої гнучкості» від НБУ, за якого регулятор втручається за потребою, коригуючи курс через валютні інтервенції для досягнення балансу між попитом та пропозицією;
- активізувався аграрний сектор, коли в умовах збирання врожаю сільгоспвиробники частково продають валютний виторг для покриття витрат на пальне, техніку та інші необхідні ресурси. Це формує додаткову пропозицію валюти без зайвого тиску на курс;
- зниження інфляції сприяє збереженню купівельної спроможності гривні. З червня по серпень темпи зростання споживчих цін були нижчими за 1% на місяць. У річному обчисленні інфляція наближається до очікуваного рівня у 10%.
Загалом, на думку експерта, зміни курсу готівкового долара відбуватимуться у рамках валютного коридору 41,4−41,8 грн, а євро 48−49,5 грн.
«У серпні курс долара залишиться стабільним завдяки валютній стратегії НБУ, активності агросектору та зниженню інфляції. Коливання долара можливі в межах 42 грн. Підстав для різких змін на валютному ринку немає — економічна ситуація сприяє збереженню курсової рівноваги», — резюмує Тарас Лєсовий.
Як раніше писали «ФАКТИ», експерти не прогнозують різких змін курсу долара в Україні до кінця літа.38
