Рада підтримала виплати по 50 тисяч гривень окремій групі військових

Після продовження терміну звернення по одноразову допомогу для поранених чи тих, хто втратив працездатність, Рада прийняла ще одне важливе рішення для військових. Так, парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування. За документ проголосувало 270 народних депутатів.
Про це говориться на сторінці документу на сайті Ради.
Згідно з проєктом закону, військові, які після звільнення з полону мають потребу у стаціонарному лікуванні понад 30 днів, зможуть отримувати щомісячну виплату у розмірі 50 тисяч гривень. Ці виплати передбачені на перші три місяці лікування.
Також законопроєкт врегульовує порядок видачі довідок про травми та захворювання, отримані в полоні. Це дозволить уникнути бюрократичних перешкод та різних трактувань при оформленні документів.
Нині такі виплати доступні лише для військових, які мають поранення, контузії чи каліцтва. Однак чимало звільнених з полону потребують медичної допомоги не через травми, а через тяжкі хвороби, отримані або загострені під час перебування в російському полоні.
Зазначимо, що нещодавно Міністерство охорони здоров’я України оновило список медичних установ, які забезпечують звільненим із полону військовим, правоохоронцям, рятувальникам та цивільним необхідну медичну, реабілітаційну й психологічну допомогу.
Окрім того, Міноборони пропонує збільшити відпустку і виплати звільненим з полону військовим.
Раніше «ФАКТИ» писали, хто має право на пенсію з інвалідності внаслідок бойових дій.
