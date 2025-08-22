- 15:46 Грибна запіканка без борошна: ароматний рецепт від Юлії Сенич
- 15:42 Розлучення по-крупному: чи має Краснова шанс забрати у чоловіка дачу, подаровану Пугачовою
- 15:23 Китай — головний бенефіціар саміту Трамп-путін: експерти про наслідки зустрічі на Алясці
- 14:58 «Дуже талановита»: невістка Бекхемів знімається у фільмі, який сама продюсує
- 14:51 Зірка «Джентльмен-шоу» Олег Філімонов вперше розповів про трагедію у родині
- 14:22 Долар за 42 грн, а євро — за 50: чи досягнуть курси цього рівня до кінця літа
- 14:06 Менше — краще: несподівана порада щодо догляду за томатами
- 13:39 В Україну прийшло похолодання: у вихідні чекайте на дощі зі шквальним вітром
- 13:34 Інклюзивний пляж «Безмеж» в Одесі безкоштовно приймає більше 100 тисяч людей за сезон, — Дегас
- 13:21 Ультиматум Україні після зустрічі на Алясці: що запропонував путін Трампу
- 13:10 Три роки в'язниці військовозобов'язаним за спробу виїхати з України: Кабмін подав до парламенту відповідний законопроєкт
- 12:55 Рада підтримала виплати по 50 тисяч гривень окремій групі військових
Шоу-бізнес
14:58 — 22 серпня 2025
«Дуже талановита»: невістка Бекхемів знімається у фільмі, який сама продюсує
Після сварки з відомою співачкою Селеною Гомес невістка Девіда і Вікторії Бекхем Нікола Пельтц, певно, вирішила довести всьому світу, що заслуговує на багато чого у житті, і зможе стати відомою і знаменитою всупереч заздрісникам на кшталт своє свекрухи.
Здійснити це вона вирішила за допомогою кіно, тому вирішила знятися у фільмі, який сама ж і продюсує. У соціальній мережі Нікола поділилася першими кадрами зі зйомок драми Pretty Ugly («Досить потворно»), де виконує одну з головних ролей і одночасно виступає виконавчим продюсером.
43
