«Дуже талановита»: невістка Бекхемів знімається у фільмі, який сама продюсує

Після сварки з відомою співачкою Селеною Гомес невістка Девіда і Вікторії Бекхем Нікола Пельтц, певно, вирішила довести всьому світу, що заслуговує на багато чого у житті, і зможе стати відомою і знаменитою всупереч заздрісникам на кшталт своє свекрухи.

Здійснити це вона вирішила за допомогою кіно, тому вирішила знятися у фільмі, який сама ж і продюсує. У соціальній мережі Нікола поділилася першими кадрами зі зйомок драми Pretty Ugly («Досить потворно»), де виконує одну з головних ролей і одночасно виступає виконавчим продюсером.