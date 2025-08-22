Розлучення по-крупному: чи має Краснова шанс забрати у чоловіка дачу, подаровану Пугачовою

Літо 2025 року виявилося щедрим не лише на весілля, а й на розлучення. 19 серпня Микита Пресняков та його дружина Олена Краснова оголосили про те, що розлучаються. Першою новина повідомила Олена, зазначивши, що рішення вже ухвалено і розходяться вони без взаємних закидів, скандалів та звинувачень.

ВІДЕО ДНЯ

«Сьогодні ми розуміємо, що наші погляди на життя та майбутнє дуже різні. Ми по-різному бачимо сім'ю, роль у відносинах і те, яким має бути наступний етап», — поділилась вона.

Чоловік і дружина змогли домовитися про все, що стосується особистих взаємин, такі розлучення прийнято називати екологічними.

«Це рішення далося непросто. Але ми обираємо чесність та подяку. Ми поважаємо все, що прожили разом, і залишаємось людьми, які бажають одне одному лише щастя», — поділилася Альона.

РЕКЛАМА

Микита Пресняков підтвердив, що вони змогли зберегти з дружиною добрі стосунки. Мабуть, говорити про збереження сім'ї нема рації, пара все для себе вирішила, залишилося лише підписати документи. Так як дітей у пари немає, то розлучення навряд чи буде проблемним, а ось суперечки за майно можливі незалежно від цього фактора.

За словами відомого адвоката Сергія Жоріна, спільне майно подружжя — все, що придбано в шлюбі на загальні доходи, ділиться навпіл. За наявності шлюбного договору діє він.

Подружжю є що ділити, в Мережі згадується, що пара має апартаменти площею 249 квадратних метрів в елітному доходному будинку в Варсонофьевском провулку, бізнес, а також маєток з причалом і корпусом для прислуги на березі річки Істри в селі Малі Бережки. Це знаменита дача Алли Пугачової, яку вона подарувала старшому онукові.

РЕКЛАМА

Свого часу Алла Борисівна любила відпочивати за містом і будинок будувала на свій смак. Будівництво розпочалося наприкінці 80-х, звели триповерховий особняк площею 1000 кв. м з басейном і гаражем на три машини досить швидко — Примадонна не терпіла зволікання. Розташований особняк на ділянці 50 соток.

Кілька років тому Микита намагався продати будинок, ціну позначили в 225 млн рублів, але покупців не знайшлося. Потім вартість знизили до 132 млн. рублів, і знову попиту не було. Тоді онук співачки вирішив здавати подароване майно в оренду — ціна питання 2 млн рублів на місяць, і знову невдача.

З одного боку, коли майже п'ять років тому Пугачова подарувала будинок онукові, він був сімейною людиною, а отже, майно теж опинилося у власності подружжя. З іншого боку, це подарунок від близької людини.

РЕКЛАМА

Тож дача на березі Істри може виявитися спірним об'єктом. Адвокат Сергій Жорін зазначає, що особисте майно — отримане у спадок або дарування, що належало до шлюбу, не ділиться. Але є винятки.

«А от якщо в ''особисте'' майно вкладено загальні кошти і це суттєво збільшило його вартість — воно може бути визнане спільним або таким, що підлягає компенсації. Саме особистим буде вважатися майно, отримане у спадок або в дар, тому що отримав Пресняков від Алли Борисівни. Виходить, якщо в період шлюбу, наприклад, зробили ремонт чи реставрацію, що збільшило вартість нерухомості, то можна вимагати визнати його спільним. Або вимагати компенсацію за ці вкладення», — сказав адвокат розЗМІ.

Ремонт в особняку справді був: оновили облицювання будинку, відреставрували частину меблів, виконаних у вінтажному стилі. Але загальну атмосферу стилю, що колись обрала для свого будинку Алла Борисівна, зберегли.

«Резюмуючи, скажу так: нерухомість, подарована Аллою Пугачовою онукові, поділу не підлягає. Олена Краснова вправі претендувати тільки на спільно нажите у шлюбі, а також — за доведеністю — на частину доходів або вкладень у „особисте“ майно», — підсумував адвокат.

Нагадаємо, про дачу Пугачової у Істрі відомо, що Алла Борисівна любила зустрічати на ній літні світанки.

23

Читайте нас у Facebook