Тут любила зустрічати світанки Пугачова: «активісти» знайшли у співачки ще одну дачу у Підмосков’ї (фото)

Після від'їзду Алли Пугачової з рф різного роду «активісти» стали розшукувати «компромат» на співачку і спершу «вчепилися» в її замок в селі Грязь, вимагаючи то висадити його в повітря, то перебудувати під інтернат тощо.

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Але, як виявилося, замок — не єдина нерухомість, яка залишилася у Примадонни в росії. Про це пише видання «Абзац».

Так звані «журналісти» почали розсилати «запити» і виявили, що у співачки є ще й дача на Істринському водосховищі — уявляєте, який простір тепер відкривається перед недоброзичливцями?!

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Виявляється, кілька років тому Пугачова передала заміський будинок старшому онуку Микиті Преснякову, який певний час проживав там разом із дружиною Оленою, а потім виїхав до США.

І ось уже три роки об'єкт, у якому любила відпочивати Примадонна, пустує. 2023-го поповзли чутки, що вона прострочила виплату за оренду пірсу в прибережній зоні біля житла, внаслідок чого на будинок було накладено арешт.

Однак незабаром після цього стало відомо, що дача продається за 225 млн рублів. Проте охочих придбати котедж Пугачової не знайшлося. Тоді на сайті оголошень з'явилось оголошення про здачу в оренду будинка загальною площею 760 кв м, зведеного 2000 році — йшлося про дачу, де «любила стрічати світанки знаменита виконавиця».

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В Адміністрації міського округу Сонячногірськ Московської області повідомили у відповідь на запит, що будинок все ще знаходиться у власності сім'ї Примадонни. Крім того, документи про оренду ділянки представникам органу влади не надходили. Також виданню стало відомо, що виконавиця «Мільйону червоних троянд» все ще знімає пірс у прибережній зоні своєї дачі на Істринському водосховищі. Вона має право користування ним аж до 2057 року.

Загалом у Пугачової у власності перебуває величезна кількість нерухомості. Після того, як її чоловіка гумориста Максима Галкіна визнали іноагентом, він переписав замок у Грязі на дружину. Крім того, співачка має вілли в Ізраїлі та Лімасолі, а також квартири в США і на Кіпрі. При цьому щоліта Примадонна їздить до Латвії, де винаймає один і той же будинок на кілька місяців. Вартість оренди становить 15 млн рублів.

Тобто, перед заздрісниками та охочими до чужого добра людьми відкривається величезний фронт робіт — нехай «копають».

Нагадаємо, що днями Алла Пугачова приймала у своєму новому будинку на Кіпрі українських артистів, і вони провели разом чудово час.

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