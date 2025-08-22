З 2014 року боронив країну: в бою на Сумщині поліг захисник із Хмельниччини

Жорстока та ненависна війна забрала життя ще одного воїна-захисника, сина, чоловіка, батька, товариша… В бою поліг 43-річний Роман Кукуруза, повідомляє Чемеровецька громада.

«Роман родом із Львівщини. У 2000−2002 роках проходив строкову військову службу. У 2005 році сім'я переїхала у селище Чемерівці, тут він проживав та працював тривалий час. Згодом ще працював у Вінниці та Одесі. У 2014−2015 роках, бувши мобілізованим, проходив навчання на Рівненському полігоні та військову службу у лавах Збройних Сил України», — розповідають про воїна земляки.

У вересні 2024 року Роман Кукуруза знову пішов захищати Україну. Він брав участь у боях на Харківському та Сумському напрямках, був вірним військовому обов’язку. Воїн мав багато планів на життя, та все обірвала росія.

«В районі населеного пункту Мала Корчаківка Сумської області Роман загинув при виконанні службового обов’язку. Сталось це 30 липня 2025 року. Дома його чекають згорьовані батьки, дружина, донечка», — йдеться у повідомленні громади.

Поки що тіло воїна не вдалось повернути додому…

«ФАКТИ» також повідомляли, що в бою за Україну загинув каменяр із Полтавщини Сергій Самойленко.

