Обожнював своїх онуків: боєць із Нікополя загинув у першому своєму бою на Донеччині

Рідні, близькі, друзі, колеги та небайдужі мешканці Нікополя провели в останню путь солдата Івана Малярова. У нього залишилися мати, брат, дружина, дві доньки та двоє онуків. Воїну навіки 43 роки, повідомляє міська рада.

«Іван здобув професію токаря у ПТУ. Проте обрав ковальську справу — працював на молотах і пресі на підприємствах металургійної галузі. Він був добрим, врівноваженим чоловіком, мав хист до техніки, умів власноруч ремонтувати все вдома і завжди приходив на допомогу іншим.

Велосипедні прогулянки, затишні вихідні з родиною, домашня кухня — ось у чому він знаходив радість. Найбільшим скарбом у житті для Івана була його родина. Разом із дружиною виховував двох донечок, обожнював своїх онуків, балував їх як справжній дідусь. Його доброта, надійність та господарність назавжди залишаться у памʼяті рідних і близьких», — зазначають у міській раді.

18 липня 2024 року Іван Маляров долучився до лав ЗСУ. Його мобілізували до 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Після навчання вже 29 серпня прибув до своєї військової частини. Там отримав позивний «Цар», побратими поважали його за витримку та надійність.

Втім, недовгим був бойовий шлях воїна. 7 вересня 2024 року, під час свого першого бою поблизу населеного пункту Новогродівка Покровського району Іван загинув. Сталось це унаслідок прямого влучення ворожого мінометного снаряда.

Особу військовослужбовця було встановлено за допомогою ДНК-експертизи. Родина до останнього сподівалася на краще…

