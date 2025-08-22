- 15:46 Грибна запіканка без борошна: ароматний рецепт від Юлії Сенич
У Костянтинівці внаслідок удару росіян пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, місто залишилося без газу (фото)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. З самого ранку 22 серпня місто Костянтинівка Донецької області зазнає обстрілів з боку російських окупаційних військ. Про це повідомив керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«З початком доби 22 серпня російські нелюди здійснили серію обстрілів по місту Костянтинівці. Атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі „Укрпошти“ та газопроводу. Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250. Одна цивільна особа отримала поранення», — повідомив він.
Як повідомили в компанії «Донецькоблгаз», внаслідок ворожого обстрілу у м. Костянтинівка була пошкоджена газорозподільна станція, що належить ТОВ «Оператор газотранспортних систем України».
«У звʼязку з чисельними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання м. Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста. З урахуванням безпекової ситуації у місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки при виконанні робіт для працівників управління подальші роботи з відновлення газопостачання у м. Костянтинівка не є можливим», — повідомили в компанії.
Як повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, у Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, 5 адмінбудівель, 3 господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об'єкт і 3 газогони.
За даними місцевих ЗМІ, було обстріляно багатоповерхові будинки на перехресті вулиць Громова та Європейська. Там у деяких квартирах виникли пожежі.
Як писали «ФАКТИ», днями ворог вдарив з РСЗВ по ринку у Костянтинівці на Донеччині.73
