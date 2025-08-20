Ворог вдарив з РСЗВ по ринку у Костянтинівці на Донеччині: є жертви (фото)

Росіяни знов накрили із РСЗВ Костянтинівку Донецької області — загинуло троє людей, ще четверо зазнали поранень.

За інформацією керівника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, ворог застосував установку «Смерч», запустивши по Костянтинівці вісім ракет та свідомо ціливши по міському ринку.

Армія рф вдарила по ринку в Костянтинівці з установки "Смерч". Фото ОВА

В прифронтовому місті постраждала житлова та цивільна забудова. Фото ОВА

«Пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач», — зазначив він.

Російський удар вбив трьох мешканців міста. Фото ОВА

А напередодні ворог скинув на місто 10 авіабомб, бив з артилерії та застосовував FPV-дрони. Попри це, у місті досі залишаються близько 6800 людей.

Вадим Філашкіе вкотре закликав містян евакуюватися: «Залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!»

Нагадаємо, що у ніч проти 20 серпня росіяни атаковали дронами-камікадзе Одещину — в Ізмаїлі спалахнула масштабна пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури. А на Сумщині ворог вдарив по житловому сектора Охтирки — відомо, що постраждали 12 людей.

Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

