- 17:39 Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
- 17:35 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 17:23 Як з м’ясистих «сливок» і «волового серця» зробити делікатес: секрети приготування в’ялених помідорів
- 17:01 Левам — «Вежа» та руйнування ілюзій, Скорпіонам — «Диявол» та перевірка на спокуси: Таро-прогноз на 24 серпня
- 16:41 «Результат нашого кохання»: Джеджула зворушив фото з маленькою Емілі
- 16:22 Працював 20 років, отримай пенсію: які виплати можна отримувати при виході на заслужений відпочинок
- 15:58 Мадонна поділилася ексклюзивними кадрами зі святкування свого 67-річчя
- 15:39 Популярні напої, які не варто давати дітям: шкодять мозку, серцю і кісткам
- 15:23 «Якщо путін знову нападе, ми повинні захищати себе та Україну», — німецький генерал
- 15:14 Окупанти атакують мирних: дрон убив чоловіка на Дніпропетровщині й поранив дитину на Херсонщині
- 15:01 Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти
- 14:41 Зберігатиметься аж до весни: ці поради врятують ваш урожай моркви
Працював 20 років, отримай пенсію: які виплати можна отримувати при виході на заслужений відпочинок
В Україні чиновники зрозуміли несправедливість існуючої формули розрахунку пенсії та намагаються скласти нову, однак поки цього не станеться, нарахування майбутніх виплат відбуватиметься по-старому. І в цьому основну роль відіграватимуть вже існуючі правила, коефіцієнти та формули.
Так, за даними Пенсійного фонду України, нарахування пенсії залежить від кількох факторів, які враховуються у формулі призначення майбутньої виплати. Зокрема, йдеться про середню заробітну плату в країні за останні 3 роки, розмір заробітної плати, яку отримував майбутній пенсіонер, та страховий стаж, протягом якого майбутній пенсіонер сплачував внески до ПФУ.
Припустимо, що документально ви можете підтвердити наявність у вас 20 років страхового стажу, в такому випадку вийти на заслужений відпочинок ви зможете тільки в 63 або 65 років (в 63 роки необхідно не менше 22 років стажу, а в 60 — 32 роки).
Припустимо, ви вийшли на пенсію маючи 20 років стажу, після чого в ПФУ вам розрахують пенсію виходячи з формули:
- середня пенсія в Україні за 3 роки x співвідношення вашої пенсії до середньої x кількість років страхового стажу виражена в коефіцієнті від одиниці.
На даний момент середня зарплата становить близько 15 000 гривень, припустимо ви отримували 15 тисяч гривень, і маєте 20 років стажу, в такому випадку ваша пенсія становитиме:
- 15 000×1 (оскільки ваша зарплата дорівнює середній по країні) x 0,2 (20 років стажу) = 3000 гривень.
У разі якщо ваша зарплата вища або нижча від середньої по країні в 15 000, то і пенсія буде більшою або меншою за 3000 гривень. Для, скажімо, 18 і 12 тисяч гривень, цей показник становитиме 3600 і 2400 гривень відповідно.
Тим часом міністр соціальної політики України Денис Улютін заявив, що у відомстві шукають механізм збереження та інвестицій пенсійних накопичень для впровадження накопичувальної системи пенсій.71
Читайте нас у Facebook
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною