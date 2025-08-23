Працював 20 років, отримай пенсію: які виплати можна отримувати при виході на заслужений відпочинок

В Україні чиновники зрозуміли несправедливість існуючої формули розрахунку пенсії та намагаються скласти нову, однак поки цього не станеться, нарахування майбутніх виплат відбуватиметься по-старому. І в цьому основну роль відіграватимуть вже існуючі правила, коефіцієнти та формули.

Так, за даними Пенсійного фонду України, нарахування пенсії залежить від кількох факторів, які враховуються у формулі призначення майбутньої виплати. Зокрема, йдеться про середню заробітну плату в країні за останні 3 роки, розмір заробітної плати, яку отримував майбутній пенсіонер, та страховий стаж, протягом якого майбутній пенсіонер сплачував внески до ПФУ.

Припустимо, що документально ви можете підтвердити наявність у вас 20 років страхового стажу, в такому випадку вийти на заслужений відпочинок ви зможете тільки в 63 або 65 років (в 63 роки необхідно не менше 22 років стажу, а в 60 — 32 роки).

Припустимо, ви вийшли на пенсію маючи 20 років стажу, після чого в ПФУ вам розрахують пенсію виходячи з формули:

середня пенсія в Україні за 3 роки x співвідношення вашої пенсії до середньої x кількість років страхового стажу виражена в коефіцієнті від одиниці.

На даний момент середня зарплата становить близько 15 000 гривень, припустимо ви отримували 15 тисяч гривень, і маєте 20 років стажу, в такому випадку ваша пенсія становитиме:

15 000×1 (оскільки ваша зарплата дорівнює середній по країні) x 0,2 (20 років стажу) = 3000 гривень.

У разі якщо ваша зарплата вища або нижча від середньої по країні в 15 000, то і пенсія буде більшою або меншою за 3000 гривень. Для, скажімо, 18 і 12 тисяч гривень, цей показник становитиме 3600 і 2400 гривень відповідно.

Тим часом міністр соціальної політики України Денис Улютін заявив, що у відомстві шукають механізм збереження та інвестицій пенсійних накопичень для впровадження накопичувальної системи пенсій.

