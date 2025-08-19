41.07 / 41.59 47.99 / 48.60
Розраховувати пенсію хочуть по-новому: українським пенсіонерам готують більш збалансовану формулу розрахунку пенсії

13:21 19 серпня 2025
Новий розрахунок пенсій

В той час як Кабмін планує збільшити мінімальну пенсію для українців, у Мінсоцполітики готують нову формулу розрахунку пенсій. Йдеться про те, щоб застарілий коефіцієнт перерахунку зарплати не зменшував розмір пенсійної виплати порівняно з іншими пенсіонерами.

Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев, за словами якого наявна система нарахування та розрахунку пенсій виглядає несправедливою щодо тих, хто вийшов на відпочинок раніше. Зокрема, проблема в існуючій формулі нарахування.

Так, за словами нардепа, зараз пенсійна виплата нараховується виходячи з середньої зарплати за 3 роки та спеціального коефіцієнта за стажем і заробітком, в результаті чим раніше людина вийшла на відпочинок, тим меншою у неї є пенсійна виплата. Подібна формула вже застаріла, і, за словами політика, розробкою нової займаються в Мінсоцполітики.

«Це дуже великий наш недолік, що ми досі не прийняли другий рівень пенсійної системи — накопичувальний, але солідарну систему також необхідно реформувати, і ми за це боремося», — стверджує нардеп.

Іншими словами, після розробки та впровадження Мінсоцполітики нової формули розрахунку майбутньої пенсії, тим, хто вийшов на відпочинок раніше — у 2000-х, 2010-х роках і чиї пенсії помітно нижчі, буде проведено перерахунок виплат, стверджує Данило Гетманцев.

Раніше міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що розробляється проєкт пенсійної реформи.

