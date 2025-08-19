Розраховувати пенсію хочуть по-новому: українським пенсіонерам готують більш збалансовану формулу розрахунку пенсії

В той час як Кабмін планує збільшити мінімальну пенсію для українців, у Мінсоцполітики готують нову формулу розрахунку пенсій. Йдеться про те, щоб застарілий коефіцієнт перерахунку зарплати не зменшував розмір пенсійної виплати порівняно з іншими пенсіонерами.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев, за словами якого наявна система нарахування та розрахунку пенсій виглядає несправедливою щодо тих, хто вийшов на відпочинок раніше. Зокрема, проблема в існуючій формулі нарахування.

Так, за словами нардепа, зараз пенсійна виплата нараховується виходячи з середньої зарплати за 3 роки та спеціального коефіцієнта за стажем і заробітком, в результаті чим раніше людина вийшла на відпочинок, тим меншою у неї є пенсійна виплата. Подібна формула вже застаріла, і, за словами політика, розробкою нової займаються в Мінсоцполітики.

«Це дуже великий наш недолік, що ми досі не прийняли другий рівень пенсійної системи — накопичувальний, але солідарну систему також необхідно реформувати, і ми за це боремося», — стверджує нардеп.

РЕКЛАМА

Іншими словами, після розробки та впровадження Мінсоцполітики нової формули розрахунку майбутньої пенсії, тим, хто вийшов на відпочинок раніше — у 2000-х, 2010-х роках і чиї пенсії помітно нижчі, буде проведено перерахунок виплат, стверджує Данило Гетманцев.

Раніше міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що розробляється проєкт пенсійної реформи.

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook