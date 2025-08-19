- 13:35 Неймовірно соковита скумбрія на грилі: як замаринувати, щоб усі просили добавки
- 13:21 Розраховувати пенсію хочуть по-новому: українським пенсіонерам готують більш збалансовану формулу розрахунку пенсії
- 13:02 Андрій Данилко розкрив шокуючу таємницю свого самотнього життя
- 13:01 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 12:45 Майже 1 000 грн до пенсії: хто з українців отримає надбавку від держави
- 12:30 Батьків навіть не згадав: стали відомими деталі «другого весілля» Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц
- 12:20 «Це викликало шок, біль і злість»: «Міс Всесвіт Україна-2025» про випробування під час великої війни
- 11:59 Водоліям — нове кохання, Ракам — випробування, Левам — тріумф: гороскоп для всіх знаків на кінець літа
- 11:51 Миротворці чи спостерігачі: як Захід планує захистити Україну від нового вторгнення росії
- 11:22 Дуже страшна ціна: ЗМІ про те, чому ні в якому разі Україні не можна втратити Донеччину
- 11:11 Чому не варто лити окріп у засмічену раковину: пояснює сантехнік
- 10:44 Вдвічі потужніша за Tomahawk: Україна випробувала далекобійну ракету «Фламінго»
Розраховувати пенсію хочуть по-новому: українським пенсіонерам готують більш збалансовану формулу розрахунку пенсії
В той час як Кабмін планує збільшити мінімальну пенсію для українців, у Мінсоцполітики готують нову формулу розрахунку пенсій. Йдеться про те, щоб застарілий коефіцієнт перерахунку зарплати не зменшував розмір пенсійної виплати порівняно з іншими пенсіонерами.
Про це повідомив народний депутат України Данило Гетманцев, за словами якого наявна система нарахування та розрахунку пенсій виглядає несправедливою щодо тих, хто вийшов на відпочинок раніше. Зокрема, проблема в існуючій формулі нарахування.
Так, за словами нардепа, зараз пенсійна виплата нараховується виходячи з середньої зарплати за 3 роки та спеціального коефіцієнта за стажем і заробітком, в результаті чим раніше людина вийшла на відпочинок, тим меншою у неї є пенсійна виплата. Подібна формула вже застаріла, і, за словами політика, розробкою нової займаються в Мінсоцполітики.
«Це дуже великий наш недолік, що ми досі не прийняли другий рівень пенсійної системи — накопичувальний, але солідарну систему також необхідно реформувати, і ми за це боремося», — стверджує нардеп.
Іншими словами, після розробки та впровадження Мінсоцполітики нової формули розрахунку майбутньої пенсії, тим, хто вийшов на відпочинок раніше — у 2000-х, 2010-х роках і чиї пенсії помітно нижчі, буде проведено перерахунок виплат, стверджує Данило Гетманцев.
Раніше міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що розробляється проєкт пенсійної реформи.66
Читайте нас у Facebook
Овнам корисний активний відпочинок, а ініціатива Тельців може бути покараною: гороскоп на конфліктний день 19 серпня