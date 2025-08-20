Чи можна в Україні накопичити на пенсію: міністр соціальної політики дав відповідь

Поки Кабмін час від часу «балує» пенсіонерів новими виплатами, у Мінсоцполітиці визнають, що запускати повноцінну пенсійну реформу поки що не виходить. Причина цього — неможливість знаходження фінансового інструменту для збереження пенсійних накопичень у разі запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Про це повідомив міністр соціальної політики України Денис Улютін, за словами якого головна проблема запуску накопичувальних пенсій — знайти інструмент, в який можна було б інвестувати ці накопичення. Суть системи — у впевненості працівника, який відкладає свої внески на накопичення пенсії, у тому, що вони зберігатимуться протягом тривалого часу.

«Будь-яка людина, яка вкладається в накопичувальну систему, має бути впевнена: ці накопичення будуть збережені та гарантуватимуть пенсію. Попередні варіанти, що обговорювалися, не вирішують це питання. Коли ми з публічних фінансів забираємо у людини ресурс та через накопичувальний фонд відкладаємо у внутрішні державні облігації, ми створюємо відкладену проблему», — сказав міністр.

За словами Дениса Улютіна, за умов війни знайти надійний фінансовий інструмент усередині країни складно. Так, одним із варіантів розглядали облігації внутрішньої державної позики, проте цей механізм має недоліки і являє собою створення відкладеної проблеми.

Як уточнив міністр, зараз уряд працює спільно з міжнародними партнерами над пошуком тимчасового фінансового інструменту, який гарантуватиме збереження накопичень, захист від інфляції та можливість використання у майбутньому.

Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про необхідність зростання базової пенсії та роботу над збільшенням справедливості виплат.

Втім, перед тим, як думати про накопичену пенсію, українцям доведеться порахувати відпрацьовані роки, яких має бути не менше за 15 років, щоправда, з невеликими виплатами.

