- 13:57 Допоможе «Каліфорнія»: чому Кейт та Вільямку не доведеться витрачати кошти на купівлю меблів для нового дому
- 13:40 Мінус 25 кг і нове життя: Могилевська приголомшила перевтіленням
- 13:21 Третій пуск — і знову провал: росіяни вчергове намагалися атакувати Україну суперсекретною ракетою «Циркон»
- 13:00 Удар по залізниці в росії: дрони зупинили рух 38 поїздів
- 12:41 Цей простий засіб продовжить цвітіння троянд до осені — поради експерта
- 12:20 «Я намагалася влаштуватися навіть пакувальницею»: зірка серіалу «Коп з минулого» Олександра Епштейн про пережите під час великої війни
- 12:04 Україні загрожує катастрофа: Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним — ЗМІ
- 11:56 «Відчуваю себе більш сексуальною». Серена Вільямс зізналася, що схудла за допомогою аналога «Оземпіка»
- 11:33 Ми не подаруємо ворогу жодного сантиметра: президент звернувся до українців у День прапора
- 11:24 Будьте дуже обережні, винагороджуючи путіна: союзники Трампа звернулися до нього
- 10:53 Хто привабить гроші, кохання та натхнення, а кому доведеться зробити непростий вибір: гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня
- 10:40 Як швидко видалити застарілий жир із духовки — прості та безпечні методи
Третій пуск — і знову провал: росіяни вчергове намагалися атакувати Україну суперсекретною ракетою «Циркон»
Наймасштабніший ракетно-дроновий удар по Україні 21 серпня не обійшовся без застосування росіянами новітньої ракети «Циркон». Її застосували вже втретє, цього разу проти Сум, але, як і в попередні рази, невдало.
Про це повідомляє сайт Defence Express із посиланням на свої джерела після аналізу уламків. Так, йдеться про гіперзвукову ракету 3М22 «Циркон», якою втретє стріляють по Україні, а всього проведено 14 пусків.
«Циркон» є однією з найбільш засекречених ракет окупантів, чиї тактико-технічні характеристики точно невідомі. Припускають, що дальність польоту ракети становить від 450 до 1000 км, вага бойової частини — до 400 кг, довжина — від 8 до 9,5 метра, швидкість досягає максимальної точки польоту 8 Махів або 9 800 км/год, але тільки на кінцевій траєкторії. Була прийнята на озброєння офіційно 2022 року для заміни ракети «Граніт», якою озброюються російські кораблі.
Водночас, попри вражаючі характеристики, всі спроби її бойового застосування проти України, за даними Defence Express, закінчилися невдачею. Так, 7 лютого 2024 року ракета була збита над Києвом, а 25 березня того ж року було знищено ще дві. Таким чином, усі 4 «Циркони», якими окупанти намагалися вразити цілі в Україні, були успішно знищені українською ППО.
Тим часом Україна отримала свою потужну ракету «Фламінго» і вже розпочала її серійне виробництво.75
Читайте нас у Facebook
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною