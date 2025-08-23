41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Третій пуск — і знову провал: росіяни вчергове намагалися атакувати Україну суперсекретною ракетою «Циркон»

13:21 23 серпня 2025
Циркон

Наймасштабніший ракетно-дроновий удар по Україні 21 серпня не обійшовся без застосування росіянами новітньої ракети «Циркон». Її застосували вже втретє, цього разу проти Сум, але, як і в попередні рази, невдало.

Про це повідомляє сайт Defence Express із посиланням на свої джерела після аналізу уламків. Так, йдеться про гіперзвукову ракету 3М22 «Циркон», якою втретє стріляють по Україні, а всього проведено 14 пусків.

«Циркон» є однією з найбільш засекречених ракет окупантів, чиї тактико-технічні характеристики точно невідомі. Припускають, що дальність польоту ракети становить від 450 до 1000 км, вага бойової частини — до 400 кг, довжина — від 8 до 9,5 метра, швидкість досягає максимальної точки польоту 8 Махів або 9 800 км/год, але тільки на кінцевій траєкторії. Була прийнята на озброєння офіційно 2022 року для заміни ракети «Граніт», якою озброюються російські кораблі.

Водночас, попри вражаючі характеристики, всі спроби її бойового застосування проти України, за даними Defence Express, закінчилися невдачею. Так, 7 лютого 2024 року ракета була збита над Києвом, а 25 березня того ж року було знищено ще дві. Таким чином, усі 4 «Циркони», якими окупанти намагалися вразити цілі в Україні, були успішно знищені українською ППО.

Тим часом Україна отримала свою потужну ракету «Фламінго» і вже розпочала її серійне виробництво.

