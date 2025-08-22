Додому повернулися 65 українців, яких росіяни покинули без документів та їжі на кордоні з Грузією

- 18:45 «Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»
Україна повернула 65 своїх громадян з пункту пропуску «Даріалі» на російсько-грузинському кордоні.
Цих людей росія примусово вивезла до кордону з Грузією. Їх покинули без документів, харчування і меддопомоги, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Людей повертали через територію Молдови.
За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, українців, частина з яких відбувала терміни покарання, частину вважали зниклими безвісти, росіяни доправили до буферної зони на прикордонному пункті з Грузією без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги.
«Фактично їх кинули напризволяще», — зазначив міністр.
За словами очільника МЗС, гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли росія цілеспрямовано почала стрімко збільшувати кількість громадян України, яких вона депортувала в цей пункт пропуску.
«Українська сторона вже зверталася публічно із закликом до рф відправляти їх на кордон України, а не Грузії. Ця пропозиція залишається в силі. Якщо росія продовжить її ігнорувати, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України», — заявив очільник МЗС.
Росія направляє до російсько-грузинського кордону українців, які спочатку були засуджені та увʼязнені на територіях України, які тимчасово окупувала росія. Спочатку українців переводять у російські колонії, а після відбуття ними строку — депортують з рф.
Керівництво Грузії щодо ситуації, яка склалася на російсько-грузинському кордоні, заявило, що не може впустити до країни українців з транзитного пункту через «безпекові інтереси», а також недійсні документи.
Україні запропонували два варіанти механізму повернення людей — по морю або повітряне транспортування.
За словами Андрія Сибіги, в попередні місяці МЗС вже організувало повернення 44 громадян України. Загальна кількість українців, яких вдалося повернути з пункту пропуску «Даріалі» за попередні місяці, — 109 людей.
Нагадаємо, днями в Україну повернули з рф тіла загиблих захисників.63
