«Відчуваю себе більш сексуальною». Серена Вільямс зізналася, що схудла за допомогою аналога «Оземпіка»

43-річна американка Серена Вільямс, відома своєю «сильною подачею», довгий час страждала від зайвої ваги.

Проблеми з нею почали турбувати спортсменку ще 2017 року, після народження старшої доньки Олівії, зізналася вона в інтерв'ю Vogue.

ВІДЕО ДНЯ

Незважаючи на дієти та регулярні тренування, Вільямс не могла досягти бажаного результату.

РЕКЛАМА

«Я буквально щодня виходила на корт, не роблячи нічого іншого. Я була абсолютною суперспортсменкою, постійно брала участь у змаганнях і була суперздоровою все своє життя, але я просто не могла повернутися до того, що мені потрібно, щоб я не робила», — розповіла Серена.

Після народження молодшої дочки Адіри в 2023 році Вільямс знову почала худнути, і спочатку у неї це виходило легко, але в якийсь момент вага перестала зменшуватися. Тоді Серена вирішила спробувати популярний серед зірок метод — препарати для схуднення. Під наглядом лікарів тенісистка почала приймати сильніший аналог «Оземпіка» «Зепбаунд» (GLP-1 Zepbound), який також призначають при цукровому діабеті, а також використовують для коригування ваги.

РЕКЛАМА

«Все моє життя — це спортзал, тренування, біг, тренування, танці, все, що тільки можна придумати. Я завжди доходила до певної позначки на терезах, але моя вага ніколи не могла бути меншою. Тоді я вирішила, що настав час спробувати щось інше, і почала приймати «Зепбаунд», — зізнається вона.

Зірці настільки сподобався результат, що вона розрекламувала препарат у своїх соцмережах і не побоялася зізнатися у його прийомі публічно. «Я почуваюся легше душевно, я почуваюся більш сексуальною, я почуваюся більш впевненою».

В той же час, незважаючи на «чарівні» ін'єкції, Серена продовжує дотримуватись дієти і багато займається спортом, адже поки не існує препарату, який може зробити прес як у неї.

«Я — любителька вуглеводів. М'ясо — не для мене. Я була веганом, вегетаріанцем, а зараз перебуваю десь посередині», — розповіла Вільямс про харчування і зазначила, що їсть багато бобів для підтримки рівня білка.

РЕКЛАМА

Серена додала, що зважилася зізнатися у прийомі препарату, щоб інші матері не соромилися того, що обрали альтернативний метод скинути вагу після вагітності. «Мені здається, що багато людей називають уколи ганьбою і говорять щось на кшталт: „О, ліниві люди роблять це“ або „Якщо ви досить багато працюєте, вам це не потрібно“. На своєму досвіді я точно знаю, що це просто неправда. Іноді вам потрібна допомога. Ваша історія — це ваша історія, і це нормально — зробити. Я задоволена».

Зазначимо, що ліки цукрового діабету «Оземпік» останні кілька років дуже популярні серед охочих скинути вагу. Раніше у його вживанні підозрювали Лану Дель Рей, Кім Кардаш'ян, Кеті Перрі, Селену Гомес та багатьох інших зірок, а публічно визнавали у його прийомі Ліззо, Опра Вінфрі, Келлі Кларксон.

В той же час, нагадаємо, багато зірок не використовують «Оземпік», адже наслідки його прийому можуть бути зовсім непередбачуваними. Набагато краще, як здається багатьом, використовувати поради від співачки Шакіри — танці, правильний раціон і здоровий спосіб життя.

89

Читайте нас у Facebook