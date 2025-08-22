Справжня «жінка-тропікана»: розкрито секрети чудового зовнішнього вигляду 48-річної Шакіри

Вже майже чверть століття виконавиця хіта Hips Don't Lie запалює мільйони людей своїми піснями. За цей час багато що змінилося, тільки фігура зірки залишається незмінно чудовою. У чому секрет успіху вічно молодої співачки? Невже у сукні-русалці, яку вона носить під час виконання особливої пісні?

ВІДЕО ДНЯ

Розібратись з цим питанням намагались розібратись шанувальники з різних сайтів Шакіри.



Спорт, раціон і не тільки

У 48 років вона виглядає так само вражаюче, як і в розпал своєї кар'єри на початку 2000-х, коли її хіти Whenever, Wherever та Hips Don't Lie гриміли у всіх світових чартах. Нещодавно Шакіра знову довела, що її форма — це не просто вдалий ракурс на фотосесії, а результат постійної роботи над собою.

Наразі співачка насолоджується короткою перервою у світовому турне Las Mujeres Ya No Lloran. Їй вдалося обійти в продажах музичних матеріалів Бейонсе та Леді Гагу. Таким чином, тур Шакіри став наймасштабнішим серед жінок-виконавиць.

Папараці зняли зірку під час відпочинку на мексиканському курорті Кабо-Сан-Лукас. На знімках співачка постала у лавандовому бікіні з металевим відливом та бахромою з бісеру. Виконавиця ніжилася на теплому піску і в якийсь момент, здавалося, поринула в медитацію. Її карамельні кучеряві локони переливались на спекотне сонце. Ці кадри викликали бурю захоплення серед шанувальників, які відзначили не лише її прекрасну фізичну форму, а й те, як природно та розкуто вона виглядає.

РЕКЛАМА

Танці і здоровий спосіб життя

На думку шанувальників, секрет вічної молодості та підтягнутої постаті артистки криється у багатогранному підході до здорового способу життя. Шакіра відома своєю пристрастю до танців — саме вони стали її візитною карткою та одним із головних інструментів підтримки форми. Виступи співачки, насичені елементами беллідансу та латиноамериканських ритмів, вимагають величезної витривалості та гнучкості. Кожна її поява на сцені — справжній фітнес-марафон.

РЕКЛАМА

Крім того, співачка активно займається спортом: вона тренується шість днів на тиждень під керівництвом свого персонального тренера Анни Кайзер, з якою співпрацює вже понад 13 років. Її програма включає ідеальне поєднання кардіо та силових вправ. Шакіра виконує тривалі кардіотренування низької інтенсивності, такі як ходьба, біг, їзда на велосипеді або плавання, а в силових вправах використовує гантелі, стрічки та рухи з власною вагою.

Особлива увага приділяється розвитку гнучкості та серцевої витривалості, що дозволяє їй уникати травм та залишатися в тонусі навіть під час інтенсивних турне. Завершує свій день співачка плаванням, яке не лише зміцнює тіло, а й заспокоює нервову систему, забезпечуючи якісний сон.

Плавання і дієта

Але фізична активність — це лише частина успіху. Не менш важливий раціон. Шакіра дотримується строгої, але збалансованої дієти. Вона харчується невеликими порціями кожні дві-три години таким чином підтримуючи енергію протягом усього дня. Її сніданок зазвичай включає яйця, авокадо та помідори, а також поживний смузі з ягід, рослинного білка та зелені. На обід і вечерю вона віддає перевагу рибі та свіжим овочам або салату, а обов'язковим елементом обіду є суп. Цікаво, що супи для Шакіри — це не лише корисна страва, а й стратегічний перекус. Співачка також намагається щодня з'їдати норму білка та пити багато води — до трьох літрів на день. Хоча її дієта строга, вона дозволяє собі невеликі слабкості, наприклад, чорний шоколад, але у розумних кількостях.

РЕКЛАМА

Немаловажну роль відіграє і внутрішнє самовідчуття. Здається, що Шакіра просто не може мати комплексів. Колумбійська співачка розповідала, що у 20 років ненавиділа своє відображення у дзеркалі — їй не подобалося буквально все. Проте артистці вдалося опрацювати цю невпевненість із психотерапевтом. І тепер вона, безумовно, себе любить, що змушує оточуючих забувати про цифри в паспорті.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю співачка зізналась, що багато в чому їй допомагає зняти смуток з душі написання пісень — це ще одне «ноу-хау» гарного самопочуття Шакіри.

78

Читайте нас у Facebook