Знаменита тенісистка із «вбивчою» подачею вийшла заміж за експершу ракетку світу: весільні фото

Титулована німецька тенісистка, ексдев'ята ракетка світу 36-річна Юлія Гергес вийшла заміж за колишнього лідера світового парного рейтингу 35-річного голландця Веслі Колхофа, повідомляє Bild. Раніше чемпіонка Вімблдону пережила сімейну трагедію і раптово оголосила про розлучення з чоловіком.

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Урочистість відбулася в готелі Landgoed Hotel Groot Warnsborn в Арнемі, на батьківщині нареченого в Нідерландах, де пара живе останнім часом.

«Містер та місіс — грудень 2024 року», — підписала весільні фото чемпіонка 12 турнірів WTA Гергес.

Зазначимо, що Юлія Гергес, яка завершила кар'єру в 2020 році, мала на корті «вбивчу» подачу. На «Ролан Гаррос"-2012 тенісистка спрямувала м'яч у корт зі швидкістю 203 км/год. В історії тенісу сильніше подавали лише троє — американки Серена Вільямс (207 км/год) та Вінус Вільямс (207,6 км/год), а також світова рекордсменка німкеня Сабіна Лісіцкі (209 км/год).

Що ж до нареченого, то Уеслі Колхоф (до речі, син ексфутболіста збірної Нідерландів Юррі Колхофа та Монік Колхоф, яка грала за збірну країни з хокею з м'ячем), який завершив кар'єру місяць тому, — чемпіон Вімблдону в парі та «Ролан Гаррос» у міксті, а також переможець 21 турніру АТР у парному розряді.

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Додамо, що Колхоф заробив за кар'єру понад 5 млн доларів, а Гергес — майже 10 млн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменита тенісистка-мільйонерка вийшла заміж за фаната.

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