Як швидко видалити застарілий жир із духовки — прості та безпечні методи
Прибирати на кухні після приготування їжі не така вже й приємна справа. Особливо це стосується плити та духовки.
Але сама чистота цієї важливої техніки — запорука не лише приємного вигляду кухні, а й безпечної, смачної їжі. Крім того, жир стає поживним середовищем для бактерій і неприємних запахів.
Регулярне очищення духовки допоможе не тільки зберегти здоров’я родини, а й продовжить термін служби приладу, пише newsyou.info.
Застарілий жир можна швидко прибрати професійними засобами. Але більшість господинь все частіше використовує прості домашні засоби, такі як сода, оцет та пар.
Один найефективніших та безпечних методів — це сода та оцет. Для приготування очищувальної пасти змішати харчову соду з невеликою кількістю води до консистенції густої сметани. Нанести пасту на жирні ділянки та залишити мінімум на 2−3 години, а краще — на ніч. Після цього обробити оцтом — почнеться реакція з піною, що допоможе розчинити жир. Залишки легко можна прибрати вологою губкою або м’якою щіткою. Цей спосіб не тільки дієвий, а й економний та екологічний.
Ще один простий і водночас потужний метод — використання пари. У духовку поставити жароміцний посуд із водою та увімкнути її на максимальну температуру на 20−30 хвилин. Гарячий пар розм’якшить жир й нагар, що значно полегшить їх видалення. Після процедури протерти внутрішні поверхні м’якою губкою або серветкою.
З професійних засобів краще вибирати очищувачі з позначкою «для духовок», бажано без агресивних хімікатів. Після використання засобу гарно промийте поверхню, щоб уникнути контакту хімії з їжею.
Експерти з прибирання радять чистити духовку щонайменше раз на місяць, не чекаючи, поки жир затвердіє.
Раніше ми розповідали, чому не варто лити окріп у засмічену раковину.74
