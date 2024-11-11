Буде просто сяяти: прості лайфхаки для чищення духовки

Більшість моделей сучасних духовок, на жаль, вимагають регулярного чищення, пише сайт Polki. А це викликає паніку у багатьох господинь. Проте не переживайте, є дієві засоби.

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В першу чергу помістіть таблетку (кубик) для посудомийної машини на деко. Заливаємо гарячою водою і ставимо в духовку. Виставте температуру 100 градусів. Таблетка почне розчинятися, а пара, що піднімається, осідає на стінки, розм'якшуючи навіть застарілий бруд і жир. Через 2 години вимкніть духовку. Коли все трохи охолоне, протріть духовку зсередини вологою ганчіркою, щоб видалити всі забруднення, а на завершення протріть паперовим рушником.

Або ж приготуйте пасту з 1 столової ложки соди, 1 столової ложки оцту і 1 столової ложки води. Все перемішайте і серветкою нанесіть на забруднені місця. Залиште на 3−4 години. Після закінчення цього часу очистіть духовку вологою ганчіркою.

Духовку також можна очистити лимонним соком — налийте склянку води і сік 4 лимонів у посуд для духовки. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 15−20 хвилин. Після закінчення цього часу вийміть посуд з духовки та протріть внутрішню частину мокрою ганчіркою з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

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Подібно до очищення внутрішньої частини духовки, ви можете очистити її скло пастою з оцту, води та харчової соди. Нанесіть суміш на внутрішню частину склянки і залиште на ніч. Видаліть пасту вологою серветкою (не використовуйте грубу сторону губки, оскільки вона може подряпати скло). Якщо не всі забруднення видалені, увімкніть духовку на максимальну потужність приблизно на 10−15 хвилин. Повторно використовуйте тканину, щоб протерти скло. Не забудьте про зовнішнє скло, панель управління та кнопки. Вимийте їх тканиною, змоченою в оцті.

Існує кілька способів очищення пригорілого і жирного дека з духовки.

Перший передбачає покриття дека товстим шаром кухонної солі. Деко із сіллю поставити в розігріту до 180 градусів духовку і дочекатися, поки сіль зарум'яниться. Промийте деко під теплою водою. РЕКЛАМА Другий спосіб — приготувати теплу ванну з содою. Налийте воду у велику миску і додайте 5 столових ложок харчової соди. Занурте деко і залиште на кілька годин. Потім промийте в чистій воді з рідиною для миття посуду. Третій спосіб — приготування пасти з 3 столових ложок харчової соди, 100 мл перекису водню і 100 мл води. Вилийте суміш на деко і залиште на годину. Потім протріть бруд мокрою тканиною. РЕКЛАМА

Нагадаємо про прості способи швидко відмити витяжку на кухні.

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