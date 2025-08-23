Тарологи, які склали загальний прогноз для всіх знаків Зодіаку на тиждень, окремо опублікували розклад карт на неділю, 24 серпня.

Овен — «Імператриця»

Таро-прогноз для Овнів на завтра обіцяє знаку плідний день, адже карта, що випала, символізує гармонію, достаток і зростання, пише slovofraza.com. Завтра Овни побачать, що їхні зусилля дали результат. У тих, хто працює у вихідні, настане вдалий день для креативних проектів та встановлення корисних зв'язків. А в особистому житті знак стане джерелом тепла та турботи. День слід присвятити близьким людям, дому та затишку.

Телець — «Самітник»

Таро-прогноз для Тельців на завтра передбачає, що день стане часом пошуку відповідей та внутрішнього аналізу. Карта позначає, що пауза іноді дає більше, ніж активні дії. У професійній сфері це планування та аналіз, а не зовнішня активність. А в особистому житті — відверта розмова з близькою людиною на важливі теми або усамітнення. Карти Таро радять Тельцям шукати відповіді в собі та прислухатися до інтуїції.

Близнюки — «Колесо Фортуни»

Таро-прогноз для Близнюків на завтра попереджає знак про непередбачувані життєві повороти або зустрічі, які можуть відкрити нові перспективи. У професійній сфері це може бути несподівана пропозиція, а в особистій — зізнання чи нові почуття. Карти Таро радять знаку бути відкритим до змін та не чіплятися за минуле. Зміни будуть на благо і поведуть Близнюків у правильному напрямку.

Рак — «Сила»

Таро-прогноз для Раків на завтра попереджає знак, що 24 серпня потрібно зберігати спокій і діяти впевнено, але м'яко. Успіх буде на боці тих, хто одночасно виявить дипломатичність і наполегливість. День покаже, що справжня сила не в агресії, а у терпінні і доброті. Ракам слід уникати імпульсивних дій та не піддаватися на провокації, зберігаючи баланс між розумом та емоціями.

Лев — «Вежа»

Таро-прогноз для Левів на завтра не виключає, що день 24 серпня буде пов'язаний з необхідністю зруйнувати старе — відносини, зв'язки, відпустивши все, що себе зжило. У професійній сфері знака можливий перегляд планів, а в особистій — несподіваний погляд з боку на відносини. Загалом карта означає дорогу до звільнення та оновлення. Тарологи нагадують знаку, що за руйнацією завжди стоїть можливість побудувати щось нове.

Діва — «Колісниця»

Таро-прогноз для Дів на завтра показує, що день буде динамічним, наповненим рішучими діями. Карта означає перемогу, рух уперед. Тарологи зазначають, що Діви повинні відчути здатність контролювати ситуацію і рухатися до своїх цілей, незважаючи на зовнішні обставини. Ті, хто виявить рішучість, зможуть досягти багато чого. День вимагатиме від знака поєднувати швидкість дій та ясність думок.

Терези — «Правосуддя»

Таро-прогноз для Терезів на завтра рекомендує знаку тримати емоції під контролем, а рішення приймати, ґрунтуючись на фактах та здоровому глузді. При цьому важливо пам'ятати, що за кожне ухвалене рішення, дію або навіть слово знаку доведеться відповідати у майбутньому. У професійній сфері день підходить для роботи над важливими документами та юридичними питаннями.

Скорпіон — «Диявол»

Таро-прогноз для Скорпіонів на завтра попереджає знак про небезпеку опинитися у пастці ілюзій чи чужого впливу. На роботі Скорпіонам слід побоюватися сумнівних пропозицій, а в особистій — не вірити пліткам і не дозволяти емоціям керувати собою. Знаку слід прислухатися до інтуїції та ретельно аналізувати мотиви своїх дій.

Стрілець — «Зірка»

Таро-прогноз для Стрільців на завтра вважає день 24 серпня часом нових планів, натхнення і надій, адже карта, що випала знаку, символізує ясність, рух до мрій і відчуття внутрішнього світла. У професійній сфері цей день сприятливий для старту проєктів, особливо у галузі навчання чи творчості. Особисте життя принесе Скорпіонам відчуття особливої близькості та романтику. Знаку варто довіряти інтуїції та вміти читати знаки долі.

Козеріг — «Імператор»

Таро-прогноз для Козерогів на завтра визначає день 24 серпня як час активності, відповідальності та порядку. Від знаку завтра знадобиться твердість та лідерство. Так, у професійній сфері до думки Козерогів прислухатимуться, а в особистому житті партнер відчує турботу та надійність знака. Однак карти застерігають знак від прояву зайвої жорсткості — важливо зберігати баланс між дисципліною та м'якістю.

Водолій — «Світ»

Таро-прогноз для Водоліїв на завтра попереджає знак, що починається період завершення важливого життєвого етапу та підготовки до нового. Карта символізує гармонію та внутрішнє задоволення. Так, у професійній сфері можливе вдале завершення проєкту чи визнання з боку керівництва. Карти радять Водоліям завтра знайти час для обмірковування нових цілей. Час також сприятливий для розширення світогляду та спілкування.

Риби — «Повішений»

Таро-прогноз для Риб на завтра готує знаку день зупинки та переосмислення. Карта радить Рибам відмовитися від звичних підходів та поглянути на ситуацію з іншого боку. Так, у професійній сфері можливі затримки, що нададуть змогу знайти інше вирішення проблеми. Завтра Рибам варто виявляти терпіння і не квапити події.

