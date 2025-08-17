Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня

Якщо астрологи радили всім знакам зодіаку сьогодні, 17 серпня, і в понеділок, 18 серпня, не розпочинати нові проєкти, а зосередитися на завершенні раніше розпочатих справ, то знавці карт Таро зробили прогноз на наступний тиждень, з 18 по 24 серпня, зазначаючи, що в ці сім днів можливі вельми суперечливі ситуації. Так, з одного боку, з'являться нові шанси та події, що обіцяють прогрес, з іншого — внутрішні сумніви чи зовнішні перешкоди можуть змушувати сповільнити крок.

Овен — «Імператор»

Таро-прогноз на тиждень для Овнів зазначає, що ключем до успіху знака стане внутрішня зібраність та чітка позиція. Можливо, знаку доведеться приймати важливі рішення, виявляти твердість і брати на себе за це відповідальність — від його позиції багато залежатиме, у тому числі й у професійній сфері, пише slovofraza.com. Знак може стати тією людиною, яка внесе ясність у чужі хаос та незібраність.

Порада карт: справжня сила не у жорсткому контролі, а в умінні вести у себе і надихати прикладом.

Телець — «Колесо Фортуни»

Таро-прогноз на тиждень для Тельців попереджає, що у наступні сім днів події розвиватимуться непередбачено, швидко і мало залежатимуть безпосередньо від знака. І до цього потрібно бути готовим, щоб вчасно адаптуватися. Адже плани Тельця цього тижня можуть різко змінюватись. Однак чим адаптивнішим буде знак, тим більше зиску він зможе отримати.

Порада карт: навіть непередбачені зміни можуть стати трампліном для подальшого зростання.

Близнюки — «Закохані»

Таро-прогноз на тиждень для Близнюків попереджає про настання часу вибору і зовнішнього, і внутрішнього. Карта означає пошук правильного шляху. Це стосується як особистого життя та визначення, чи потрібно далі йти з кимось, чи зв'язок себе зжив, та професійної сфери, коли потрібно буде уважно проаналізувати пропозицію про співпрацю чи новий проєкт. Близнюкам доведеться обирати між вірністю переконанням та легким шляхом.

Порада карт: довіряйте собі і не затягуйте з рішенням.

Рак — «Місяць»

Таро-прогноз на тиждень для Раків попереджає про час емоційної невизначеності та прихованих мотивів. Знаку потрібно уважно аналізувати інформацію, що надходить, а також обіцянки людей з оточення. Карти радять у професійній сфері уникати поспішних дій та прийняття рішень, що ґрунтуються на неперевірених чутках. Цього тижня також можуть проявитися старі образи.

Порада карт: довіряйте інтуїції, але обов'язково перевіряйте факти, перш ніж діяти.

Лев — «Сонце»

Таро-прогноз на тиждень для Левів обіцяє знаку продуктивний тиждень і визнання його заслуг — карта символізує успіх, радість і ясність. Знак може отримати приємні повідомлення, що стосуються роботи або фінансів. Особиста сфера Левів обіцяє бути гармонійною, а стосунки з партнером — щирими. Час вважається сприятливим для нових знайомств, які будуть будуватися на позитиві та відкритості.

Порада карт: використовуйте час для зміцнення свого становища та натхнення оточуючих.

Діва — «Самітник»

Таро-розклад на тиждень для Дів не виключає, що знаку знадобиться усамітнення та роздуми в тиші, щоб приділити час аналізу планів та пошуку цілей. Знак може знизити активність та зайнятися підготовкою до реалізації проєктів, стратегічним плануванням та пошуком інформації. В особистому житті Дівам теж може знадобитися провести час далеко від метушні, щоб розібратися в собі.

Порада карт: використовуйте цей час, щоб зміцнити свій внутрішній стрижень.

Терези — «Правосуддя»

Таро-прогноз на тиждень для Терезів попереджає знак, що від нього буде потрібна виваженість при прийнятті рішення, чесність та об'єктивність. Можливо, Терезам доведеться врегулювати якийсь конфлікт або ухвалити стратегічне рішення. Честність буде потрібна і у відносинах із партнером — час підійде для того, щоб відверто обговорити все те, що зараз здається недомовленим. Важливо пам'ятати, що всі дії Терезів матимуть наслідки в майбутньому.

Порада карт: керуйтеся фактами та внутрішнім почуттям справедливості.

Скорпіон — «Вежа»

Таро-прогноз на тиждень для Скорпіонів попереджає знак про можливість різких змін у житті, в тому числі і розриви відносин, які себе зжили, або відмови від проектів, які не більше не служать його розвитку. Якими б не були болісні ці події, вони відбуватимуться на благо: позбавлення старого завжди відкриває шлях новому. В особистій сфері Скорпіона можлива серйозна розмова, яка повністю змінить ставлення знака до людини чи ситуації.

Порада карт: важливо не чіплятися за минуле та приймати зміни як частину природного циклу життя

Стрілець — «Світ»

Таро-прогноз на тиждень для Стрільців попереджає про завершення важливого етапу життя. Це може стосуватися як професійного проєкту, так і особистої мети або відносин, які можуть перейти на інший рівень. Це час, коли можна озирнутися назад із почуттям задоволення та гордості за пройдений шлях. Карта позначає внутрішню гармонію та готовність рухатися далі.

Порада карт: не бійтеся відчиняти двері, що ведуть до нового життєвого етапу, і відпускати минуле.

Козеріг — «Помірність»

Таро-прогноз на тиждень для Козерогів рекомендує знаку в ці сім днів прислухатися до себе та оточення, діяти поступово та уникати крайнощів. У професійній сфері це може бути часом розробки стратегічних планів, переговорів та врегулювання розбіжностей. А в особистому житті — спілкування та зміцнення взаєморозуміння із партнером.

Порада карт: не квапте події — нехай все йде в природному темпі.

Водолій — «Маг»

Таро-прогноз на тиждень для Водоліїв пророкує знаку час активних дій — настав час реалізовувати задумане. Для того, щоб досягти бажаного, Водоліям вистачить енергії, волі та вміння. Головне — діяти впевнено та цілеспрямовано. У професійній сфері можливе успішне завершення переговорів або започаткування нового проєкту. Також це час активного спілкування, коли ви зможете налагодити зв'язки або зміцнити відносини.

Порада карт: не бійтеся проявляти себе та брати на себе провідну роль.

Риби — «Зірка»

Таро-прогноз на тиждень для Риб обіцяє знаку час відновлення віри в себе і натхнення. Риби переконуються, що є світло «в кінці тунелю» — період невизначеності завершується. Знак зможе відчути перспективу та приплив сил. Так, знаку на думку може спасти ідея, яка допоможе зрушити якийсь проєкт із мертвої точки. Настає час, сприятливий для планування, творчості та самореалізації.

Порада карт: довіртеся своїм мріям — вони зараз особливо близькі до втілення.

