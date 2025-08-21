Астрологи, які склали гороскоп на четвер, 21 серпня, для всіх знаків Зодіаку, дали поради представникам зодіакального кола на кінець поточного тижня, визначивши для них найважливіші сфери життя, згідно з підказками зірок.

Овен

Гороскоп для Овнів передбачає, що знак, відчувши приплив сил, виявить активність у професійній сфері, успішно завершуючи доручені справи з максимальною ефективністю, пише slovofraza.com. Не виключено, що наприкінці тижня Овни отримають невелике грошове надходження — це може бути, наприклад, повернення боргу. Що ж до романтичної сфери, то зірки радять знаку не цуратися нових знайомств — можливо, він має зустрітися з людиною, яка стане важливою для Овна.

Телець

Гороскоп для Тельцов прогнозує, що знаку доведеться знизити активність, зосередившись лише на важливих питаннях, а також пошуку внутрішньої гармонії. Цей період сприятливий для завершення раніше розпочатих проєктів та наведення ладу у справах. Рішення Тельцов позначаться позитивно на стані фінансової сфери. А на одиноких представників знака може чекати переосмислення його відносин із давнім знайомим — вони можуть перейти на новий рівень.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків обіцяє знаку період активності та креативності. Ймовірно участь у заході, який виявиться корисним для майбутнього Близнюків. У професійній сфері перед знаком можуть поставити несподівані завдання, вирішити які Близнюкам допоможе їхня гнучкість. Наприкінці тижня знак може отримати вигідну пропозицію чи невеликі грошові надходження. Зірки радять Близнюкам бути відкритими новим знайомствам — вони можуть виявитися доленосними.

Рак

Гороскоп для Раків вказує, що знаку може знадобитися усамітнення, щоб відновити сили та душевну рівновагу. У професійній сфері знаку слід зосередитись на деталях — вони виявляться важливішими, ніж здається. Фінансова сфера обіцяє залишатися стабільною, проте емоційних витрат краще уникати. Наприкінці тижня Раки можуть познайомитися з людиною, яка виявиться дуже близькою за духом.

Лев

Гороскоп для Левів обіцяє знаку сплеск енергії та впевненості в собі. Успіх супроводжуватиме Левів у професійній сфері — їм вдасться зміцнити свої позиції та отримати підтримку від колег. Можливі несподівані надходження або бонуси. Кінець тижня допоможе Левам відчути гордість за свої здобутки та відчути радість життя.

Діва

Гороскоп для Дів передбачає, що цей у період знак віддасть перевагу аналізу та наведення порядку у справах, а також завершенню раніше розпочатих проектів. Робота потішить задоволенням від досягнутого, а фінансова сфера — стабільністю. Особливо якщо Девам вдасться утриматися від емоційних покупок. Дні подарують Дівам почуття впевненості у завтрашньому дні та натхнення для нових звершень.

Терези

Гороскоп для Терезів визначає кінець тижня як період, сприятливий для зміцнення зв'язків, налагодження відносин та залагодження конфліктів. Фінансова сфера порадує знак приємними надходженнями, а професійна — успішним завершенням завдань. Одинокі Терези мають шанс зустріти людину, з якою буде радісно і легко. Загалом же кінець тижня обіцяє бути для знака часом рівноваги та щастя.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів обіцяє знаку емоційно насичений кінець тижня. У професійній сфері не виключені зміни, які несподівано поміняють плани Скорпіонів. Фінансова сфера знака залишатиметься стабільною, особливо якщо Скорпіони не братимуть участі в ризикованих проєктах. В особистому житті Скорпіонів зросте пристрасть та бажання змін: партнер буде відкритий до ваших ініціатив.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців обіцяє кінець тижня, що надихає, коли знак буде сповнений енергією і бажанням рухатися вперед. Настрій Стрільців позначиться на професійній сфері — його ідеї будуть затребувані, а фінансова сфера порадує надходженнями чи вигідними пропозиціями. Не «підкачає» й особиста сфера, в якій на знак чекають романтичні моменти та яскраві події.

Козеріг

Гороскоп для Козерогів називає кінець поточного тижня часом стабільності та впевненості, коли знак зможе успішно завершити проєкт та зміцнити свої позиції у професійній сфері. Фінансова сфера може порадувати Козерогів надходженнями від вкладень, що були зроблені раніше, чи проєктів. Самотні Козероги можуть зустріти людину, яка стане для них надійним союзником. Ці дні допоможуть знаку відчути твердий ґрунт під ногами.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв обіцяє знаку кінець тижня, насичений натхненням, новими ідеями, можливостями та цікавими зустрічами. Так, Водоліям можуть запропонувати зайнятися проєктом, який вимагає від виконавця нестандартного мислення та креативності. Перспективні пропозиції можливі й у фінансовій сфері. Самотні Водолії можуть зустріти людину, яка надихне їх на зміни. Ці дні подарують відчуття свободи та віри у майбутнє.

Риби

Гороскоп для Риб характеризує кінець поточного тижня як період гармонії та натхнення. На роботі Риби можуть заслужити похвалу або отримати нову пропозицію. Стан фінансів дозволить знаку відчувати стабільність та впевненість. Особиста сфера порадує Риб уважним ставленням партнера, а у одиноких представників знаку є шанс зустріти духовно близьку собі людину.

Фото Pixabay

