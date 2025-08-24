- 21:03 Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись
55-річна Наомі Кемпбелл поділилася секретами ідеальної фігури
Після інциденту у лондонському магазині платівок та низки подібних подій супермодель Наомі Кемпбелл вирішила відпочити в Бразилії.
Але навіть у Південній Америці знаменитість знаходить час для відвідування спортзалу. Адже саме в цьому, вважає вона — секрет її стрункої фігури, пишуть ЗМІ.
«Регулярність тренувань — один із секретів мого зовнішнього виду», — поділилась вона порадою з читачами свого блогу.
Ще одна рекомендація від Наомі — використання ефективних сучасних технологій. Зокрема, зірка опублікувала своє фото в костюмі для електроміостимуляції (ЕМС) на сеанс пілатес. Система ЕМС — це тренування шляхом подачі низькочастотних електричних імпульсів в основні м’язи, змушуючи їх скорочуватися інтенсивніше.
Третя порада від Наомі — тренування всіх основних груп м'язів.
Особливо важливі вправи для сідниць та ніг.
І, нарешті, четверта порада супермоделі — тренування всупереч втомі — то повного виконання завдання, яке поставив тренер.
Як це виглядає на практиці, Наомі показала на короткому відео.
«Робіть так, і зможете стати такою ж стрункою, як я», — резюмує Наомі Кемпбел.
Нагадаємо, що раніше шанувальники Шакіри «розшифрували» секрети привабливості колумбійки.
Джерело фото: інстаграм Наомі Кемпбелл
