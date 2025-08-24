41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
55-річна Наомі Кемпбелл поділилася секретами ідеальної фігури

18:01 24 серпня 2025
Наомі Кембелл

Після інциденту у лондонському магазині платівок та низки подібних подій супермодель Наомі Кемпбелл вирішила відпочити в Бразилії.

Але навіть у Південній Америці знаменитість знаходить час для відвідування спортзалу. Адже саме в цьому, вважає вона — секрет її стрункої фігури, пишуть ЗМІ.

«Регулярність тренувань — один із секретів мого зовнішнього виду», — поділилась вона порадою з читачами свого блогу.

Ще одна рекомендація від Наомі — використання ефективних сучасних технологій. Зокрема, зірка опублікувала своє фото в костюмі для електроміостимуляції (ЕМС) на сеанс пілатес. Система ЕМС — це тренування шляхом подачі низькочастотних електричних імпульсів в основні м’язи, змушуючи їх скорочуватися інтенсивніше.

Третя порада від Наомі — тренування всіх основних груп м'язів.

Особливо важливі вправи для сідниць та ніг.

І, нарешті, четверта порада супермоделі — тренування всупереч втомі — то повного виконання завдання, яке поставив тренер.

Як це виглядає на практиці, Наомі показала на короткому відео.

«Робіть так, і зможете стати такою ж стрункою, як я», — резюмує Наомі Кемпбел.

Нагадаємо, що раніше шанувальники Шакіри «розшифрували» секрети привабливості колумбійки.

Джерело фото: інстаграм Наомі Кемпбелл

158

