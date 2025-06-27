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«Просили не фотографувати»: Майлі Сайрус відповіла на критику щодо ставлення до її фаната
32-річна співачка Майлі Сайрус з'явилася в лондонському магазині платівок Rough Trade East разом зі своєю подругою Наомі Кемпбелл, щоб підписати невидані вініли Something Beautiful. В інтернеті поширилося відео, на якому Сайрус і Кемпбелл сидять за столом і розмовляють між собою, коли до них підходить фанат, пише The News.
Коли фанат стояв з іншого боку столу, сподіваючись привернути увагу Майлі Сайрус, співачка коротко посміхнулася для фото, а потім повернулася до Кемпбелл, що спонукало фаната тихо піти. Відео викликало критику на Reddit, деякі користувачі назвали поведінку Сайрус «неуважною» та «зневажливою».
Пізніше артистка, ймовірно, відповіла на негативну реакцію в дописі в інстаграмі. Вона поділилася фотографією своєю та Кемпбелл, а також відео, на яких підписує вінілові платівки.
«Спочатку наш вініл мав вийти через тиждень, але, оскільки ми були в Лондоні, @roughtradeeast зробив це в день події», — почала вона у підписі до фотографії.
Співачка пояснила, що магазин платівок просив не робити фотографій через неочікувану кількість відвідувачів, але фотограф Віджат М зміг зафіксувати деякі моменти.
Сайрус висловила подяку своїм шанувальникам, сказавши: «Я хотіла подарувати моїм Smilers ексклюзивний досвід та невиданий вініл, щоб подякувати вам за любов, яку ви виявляли до мене у Великій Британії протягом багатьох років. Я побачила так багато знайомих облич і зустріла кілька милих нових… Усім, хто прийшов відсвяткувати наш сингл, ми любимо вас».
Раніше «ФАКТИ» писали, що Майлі Сайрус поділилася в мережі пікантним фото після успіху хіта Flowers.114
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