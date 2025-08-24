ЗСУ відбили у росіян Зелений Гай на Донеччині

Нещодавно Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що підрозділи Сил оборони України звільнили від ворога шість населенних пунктів на Донеччині, а наразі стало відомо про взяття під контроль ще одного.

«Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області», — повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» та додали, що напередодні ворог намагався повернути собі контроль над Зеленим Гаєм, але українські воїни відбили атаки противника.

Тим часом в Генштабі повідомляють, що за добу, що минула, на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень.

Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Володимирівка, Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. А також на Новопавлівському напрямку, де противник здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.

Втрати російських загарбників склали 910 осіб. Зокрема, були знищені три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 121 безпілотний літальний апарат та 81 одиниця автомобільної техніки окупантів.

Раніше у Генштабі підтверджували, що воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України, зачистивши від росіян населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області.

