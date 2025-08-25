- 13:19 «Азов» зірвав наступ російської армії на Донбасі
Пенсії у 2026 році: кому виплати підвищать у першу чергу
Згідно з Бюджетною декларацією, яку уряд затвердив у червні, в наступному році пенсії українців мають зрости, але при цьому суми все одно залишаться скромними.
Про це пише адвокатка Ольга Брус.
Зокрема, Кабмін заклав у Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і саме від цього напряму залежить розмір соціальних та мінімальних виплат.
При цьому базовий прожитковий мінімум для непрацездатних у 2026 році зросте на 203 гривні, з нинішніх 2 361 гривень до 2 564 гривень. Відповідно й соціальна пенсія підвищиться саме на цю суму.
Мінімальні пенсії теж виростуть, адже вони прив’язані до прожиткового мінімуму. Для людей віком від 65 років передбачена надбавка за понаднормовий стаж — 1% від мінімальної пенсії. Тобто у 2025 році ця доплата становить 23,61 гривні, а у 2026 році збільшиться до 25,64 гривні.
Звичайно, це дуже невелике підвищення, яке теж передбачене законом.
Важливо, що зростання прожиткового мінімуму позначиться і на виплатах для людей з інвалідністю. Для I групи вони становлять 100% пенсії за віком, для II групи — 90%, для III — 50%. Тобто конкретні суми залежать від індивідуальних нарахувань, але в будь-якому випадку вони піднімуться.
Окремо виділяються військові пенсіонери з інвалідністю через бойові дії. Для них мінімальна виплата прив’язана до 360% прожиткового мінімуму, і ця сума не може бути меншою ніж 8 499 гривень. У разі збільшення базового показника, автоматично зростатимуть і ці виплати.
На думку фахівців, хоч підвищення виглядає незначним, воно все одно є важливим кроком у бік підтримки літніх людей. А від того, як розвиватиметься економіка країни та наскільки швидко вдасться приборкати інфляцію, залежатимуть і подальші пенсійні зміни.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з пенсіонерів може легально не платити за комуналку.38
