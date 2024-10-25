Чекайте на долар по 51 гривні: що буде з курсом валюти у найближчі роки

В Україні курс долара повільно, але зростає. Зростання триватиме і далі — про це відомо як банкірам, так і пересічним українцям.

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Але мало хто усвідомлює, що американська валюта цілком реально може перевищити позначку у 50 гривень — саме такий прогноз приводить Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму прогнозі World Economic Outlook.

Згідно з жовтневим прогнозом фонду, очікування щодо курсу долара до гривні до 2029 року дещо поліпшилися.

У МВФ припускають, що американська валюта перевищить позначку у 50 гривень у 2028 році, тобто на один рік пізніше, ніж прогнозували до цього.

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Відповідно до розрахунків МВФ, курс долара буде на такому рівні найближчими роками:

- 2024 рік — 41,0 грн/долар (прогноз за квітень — 41,0 грн/долар)

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- 2025 рік — 45,0 грн/долар (прогноз за квітень — 45,8 грн/долар)

- 2026 рік — 46,8 грн/долар (прогноз за квітень — 48,6 грн/долар)

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- 2027 рік — 48,6 грн/долар (прогноз за квітень — 50,4 грн/долар)

- 2028 рік — 50,2 грн/долар (прогноз за квітень — 52,1 грн/долар)

- 2029 рік — 51,7 грн/долар (прогноз за квітень — 54,1 грн/долар)

Ці прогнози переважно узгоджуються з оцінками українського уряду. Відповідно до закону про державний бюджет на 2024 рік, середній курс долара визначено на рівні 40,7 грн, а у проєкті бюджету на 2025 рік заплановано курс 45,0 грн за долар.

Зазначимо, що у червні Кабінет міністрів затвердив Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, в якій уряд прогнозує зростання середнього курсу долара:

- 2025 рік — 45,0 грн;

- 2026 рік — 46,5 грн;

- 2027 рік — 46,4 грн.

Крім того, варто згадати, що за прогнозами, у 2025 році державний борг України вперше перевищить 100% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Очікується, що у 2024 році він зросте до 106,6%.



На 24 жовтня Нацбанк встановив такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 41,27 грн (-0,06);

євро — 44,43 грн (-0,27);

злотий — 10,23 грн (-0,12).

В обмінниках у купівлі долар в середньому коштує 41,46 грн (-0,01), у продажу — 41,50 грн (-0,03). Вартість євро в купівлі становить 44,90 грн (-0,21), а в продажу — 45,09 грн (-0,18).

Як писали раніше «ФАКТИ», у вересні на підтримку стабільного курсу долара НБУ витратив близько 3 мільярдів доларів.

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