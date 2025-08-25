- 17:01 Рибам — «Диявол» та спокуса, Терезам — «Колесо Фортуни» та поворот долі: Таро-прогноз на 26 серпня
Приречені на холодну зиму: сотні тисяч киян залишаться цього року без опалення
В той час як співак Тарас Тополя спромігся разом з дружиною Оленою завершити ремонт понівеченої ворожим обстрілом квартири, набагато більше жителів столиці (приблизно 180 тисяч) будуть страждати взимку від холоду.
Про це в ефірі програми «Київський час» повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Основна причина — серйозні пошкодження інфраструктури після ракетних ударів. За його словами, у столиці пошкоджено понад тисячу житлових будинків, і всі вони потребують газового обстеження. Проте провести такі перевірки у повному обсязі просто неможливо.
«У Києві понад тисячу постраждалих будинків. І я можу з упевненістю сказати: значну частину з них не буде підключено до системи опалення. Фізично немає можливості провести газове обстеження такої кількості будівель», — підкреслив експерт.
Попенко зазначив, що держава зобов'язана компенсувати людям витрати на електроенергію, адже для багатьох сімей єдиним способом зігрітися взимку залишаться електричні обігрівачі.
Найбільш обурливе при цьому, що місто має кошти на обстеження та ремонти, але чиновники витрачають їх абсолютно непродуктивно.
Винуватцями такої ситуації експерт вважає «людей, які десятками років сидять КМДА, і яких давно пора вже замінити».
Зазначимо, що голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея нагадував, що у низці будинків газопостачання немає вже майже два роки. Причина в тому, що газові служби відмовляються підключати будинки, доки не будуть перевірені всі квартири.
Нагадаємо, раніше експерт Михайло Гончар звернув увагу на те, що Україна допомагає росії заробляти нафтодолари, які потім прилітають до нас у вигляді ракет та шахедів.228
